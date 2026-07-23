Despiden a conductora de televisión tras burlarse de eliminación de México del Mundial 2026, y ella responde. “Yo no soy de guardar silencio”

A semanas de las polémicas publicaciones de Instagram donde Alejandra Jaramillo celebraba la eliminación de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la conductora de televisión habría sido despedida del programa de espectáculos donde trabajaba.

Fue el 22 de julio que la producción del programa dio a conocer oficialmente que Alejandra Jaramillo ya no forma parte del elenco de conductores. Agradecieron su "entrega y talento" durante el anuncio que se hizo en la transmisión del programa y también desearon lo mejor para su carrera, sin detallar cuál fue la razón de la separación laboral.

Qué dijo Alejandra Jaramillo sobre México, tras la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El 5 de julio, tras la eliminación de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se viralizó en redes sociales una publicación que hizo Alejandra Jaramillo, quien es de nacionalidad ecuatoriana. Era una celebración de la derrota para nuestro país, luego de que en 16avos de final eliminara a la selección de Ecuador.

"Yo quería una sola cosa para dormir tranquila hoy", dice un clip donde la conductora de televisión aparece brincando de gusto. "Gracias Kane. Gracias Bellingham".

En otra publicación, Alejandra escribió: "No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar".

Estas publicaciones molestaron al público mexicano que la seguía por sus proyectos laborales, y casi inmediatamente comenzaron a pedir su salida del programa en el que estaba.

"México es un país que amo y respeto profundamente", dijo la conductora posteriormente, en una disculpa que emitió mediante sus redes sociales.

Alejandra Jaramillo rompe el silencio tras su salida de programa de televisión

En un video de Instagram grabado de manera independiente, Alejandra Jaramillo confirmó su salida del programa donde estaba trabajando y agradeció el apoyo durante su participación. También habló sobre la ola de hate que ha estado recibiendo y la situación que vive.

"Estos días no fueron fáciles", dijo en su video. "He estado practicando la gratitud, incluso cuando no entendemos lo que pasa, incluso cuando no nos parece justo lo que suceda".

La conductora de televisión aseguró sentirse tranquila con su manera de actuar y con las disculpas públicas que dio tras sus declaraciones. "Esas disculpas nadie me obligó a darlas, me nacieron del corazón". También las ratificó: "quiero pedir disculpas si ofendí a alguien y eso lo sostengo".

Por otro lado, la conductora defendió su derecho a expresarse tras lo ocurrido. "Sí, yo tuve que guardar silencio todo este tiempo pero yo no soy de guardar silencio cuando tengo que levantar mi voz".

Acompañando a su video, Alejandra Jaramillo escribió un mensaje para expresar tranquilidad y confianza en futuros proyectos. "Amigos, el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien".