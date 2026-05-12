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El golpe de suerte que deben aprovechar los signos del 12 al 20 de mayo por la alineación del Sol y Júpiter

El Sol y Júpiter siguen alineados en lo que se conoce como sextil en astrología. Esta configuración favorece a todos los signos. Estas son las predicciones de la semana.

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|Producción TV Azteca

Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

La segunda mitad de mayo de 2026 llega con una de las configuraciones más prometedoras del calendario astrológico: el sextil entre el Sol en Tauro y Júpiter en Cáncer. Esta alineación de 60 grados estará activa entre el 12 y el 20 de mayo y favorece a todos los signos del zodiaco.

En astrología, este aspecto está asociado con expansión, buena fortuna, crecimiento sostenido y oportunidades que aparecen cuando se actúa con confianza y visión a largo plazo. El Sol en Tauro impulsa estabilidad, seguridad y construcción concreta, mientras que Júpiter en Cáncer amplifica la intuición, la protección y la capacidad de atraer abundancia.

La combinación entre tierra y agua, elementos compatibles dentro del zodiaco, genera una energía fértil y poderosa que puede abrir puertas importantes para todos los signos. Conoce las predicciones para los nativos de cada casa zodiacal.

Astrología: ¿Qué golpe de suerte debe aprovechar cada signo del 12 al 20 de mayo 2026?

  • Aries: una oportunidad relacionada con temas familiares, inversiones o cambios de hogar puede abrir una nueva etapa de estabilidad. Será un gran momento para tomar decisiones estratégicas.
  • Tauro: uno de los signos más favorecidos. Con el Sol en tu signo, llegan reconocimiento, propuestas y conversaciones que pueden traducirse en crecimiento material o profesional.
  • Géminis: una idea, conversación o información inesperada puede ayudarte a resolver una preocupación reciente. La intuición será tu mejor guía.
  • Cáncer: Júpiter en tu signo potencia tu magnetismo y capacidad de atraer personas, proyectos y oportunidades que expanden tu presente.
  • Leo: avances laborales o reconocimiento por esfuerzos sostenidos. Una figura de autoridad puede abrirte una puerta importante.
  • Virgo: estudios, viajes, proyectos de crecimiento o nuevas metas reciben impulso. Tus decisiones tendrán proyección a futuro.
  • Libra: acuerdos, alianzas o decisiones vinculadas con recursos compartidos pueden traer beneficios importantes.
  • Escorpio: relaciones, asociaciones o vínculos estratégicos vivirán un momento de expansión. Una conversación puede cambiar tu rumbo.
  • Sagitario: mejoras en el trabajo, organización o rutina diaria. Tus esfuerzos comienzan a generar resultados visibles.
  • Capricornio: creatividad, proyectos personales y vida afectiva reciben impulso. Lo que inicies ahora puede crecer de forma estable.
  • Acuario: cambios positivos en el hogar o decisiones familiares pueden ayudarte a recuperar seguridad interna.
  • Piscis: noticias, entrevistas, propuestas o acuerdos llegan con energía positiva. Tus palabras tendrán gran impacto.

Sol en Tauro sextil Júpiter en Cáncer: ¿Cuál es la energía astrológica disponible de esta alineación de mayo 2026?

La alineación en sextil entre el Sol en Tauro y Júpiter en Cáncer es una de las configuraciones más favorables de mayo de 2026. Al tratarse de un aspecto de 60 grados, ambos planetas colaboran entre sí y generan una energía de expansión, buena suerte, protección y crecimiento sostenido.

El Sol en Tauro aporta enfoque, seguridad, perseverancia y conexión con lo material. Júpiter en Cáncer, por su parte, amplifica la intuición, la protección emocional y la capacidad de atraer oportunidades que generen estabilidad.

La combinación entre un signo de tierra y uno de agua crea una vibración fértil para sembrar proyectos, fortalecer vínculos, mejorar recursos y tomar decisiones con visión a largo plazo. Durante estos días se potencian los acuerdos, inversiones, conversaciones familiares, proyectos profesionales, crecimiento personal y decisiones que busquen construir algo duradero.

También puede sentirse una mayor confianza, optimismo y claridad para avanzar hacia objetivos que venían madurando desde hace tiempo. Este sextil representa una ventana de crecimiento real. Quienes sepan aprovechar la energía entre el 12 y el 20 de mayo podrán convertir una oportunidad inesperada en una bendición de largo plazo.

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