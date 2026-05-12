Mhoni Vidente anuncia cataclismo mundial para 2031

En medio de la alerta mundial por diferentes situaciones bélicas y relacionadas al hantavirus, Mhoni Vidente lanzó una de sus predicciones más impresionantes de los últimos años. Aseguró que en 2031 el mundo viviría un cataclismo. Ante eso, presentó sus argumentos basados en teorías conspirativas, números relacionados a Jesús y asuntos políticos bastante polémicos. Así se generó debate en redes sociales.

¿Por qué habrá un cataclismo mundial en 2031, según Mhoni Vidente?

En una nueva oportunidad, la tarotista se fue a lo grande con sus predicciones, pues indicó que el mundo vivirá un cataclismo el próximo 13 de mayo de 2031. En medio de mucha tensión alrededor del hantavirus y los conflictos bélicos a lo largo del mundo, vislumbró algo que combinó diversos conceptos… tal como ocurre de manera constante con estos espacios de los llamados videntes o expertos en temas esotéricos.

En su transmisión de YouTube habló de conspiraciones mundiales, eventos con extraterrestres e incluso metió a Jesús en la conversación. Dada una conclusión alrededor de números mágicos, el mes de mayo en el día dicho y en el 2031 será fatal para la existencia humana, pues incluso argumentó viajes en el tiempo en medio de todo el caos.

Por supuesto, esto generó mucha conversación alrededor de figuras que tienen mucha gente que le sigue, situación que también genera algo de paranoia en el espacio digital. Mientras que otros se burlan de teorías tan “alocadas” de lo que vendrá en 5 años, esto mientras desaparecen científicos allegados al tema de los ovnis.

¿Por qué Mhoni Vidente habló de extraterrestres?

Algo que sorprendió bastante en esta nueva predicción, pues la tarotista lanza varias predicciones fuertes, fue la utilización directa de aspectos relacionados con los extraterrestres. Allí habló de lo que ha sucedido de los lamentables sucesos alrededor de figuras periodísticas-comunicativas que han desaparecido y posteriormente fallecido. Aunque hay evidencia de que al menos uno de ellos (David Wilcock) falleció por culpa propia gracias a un disparo de arma de fuego.