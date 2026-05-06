3 cambios clave para pasar de una habitación pequeña a un ambiente amplio

Cuando se habla de decoración de interiores lo primero que se viene a la cabeza es la utilización de elementos decorativos para hacer que un espacio luzca una gran estética. Sin embargo, muchas de las transformaciones que los expertos aconsejan no solo pasan por lo visual sino que tienen un objetivo pensado en la funcionalidad.

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Por lo general, los cambios que se recomiendan en torno a decoración y diseño de interiores se enfocan en aquellos espacios considerados pequeños del hogar. El objetivo es “ampliarlos” y que no solo se vean bellos, sino que nos sirvan para estar cómodos y realizar diferentes tareas en ellos.

El dilema de las habitaciones pequeñas

Las aplicaciones Gemini y ChatGPT se han convertido en las herramientas de consulta más empleadas en la actualidad. Estas tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) ayudan a conocer sobre tendencias de decoración y diseño y, en esta oportunidad, nos revelan que es posible aprovechar al máximo una habitación pequeña.

“El secreto para aprovechar una habitación pequeña reside en el uso inteligente de la verticalidad y la elección de muebles multifuncionales”, sentencia Gemini. Estos son solo algunas de las estrategias que a través de estas aplicaciones se pueden conocer para poder aprovechar cada centímetro de nuestro cuarto, por más pequeño que sea.

¿Cómo “ampliar” una habitación pequeña?

En torno a la amplia bibliografía que existe sobre el diseño de interiores y la decoración de los hogares, quienes tienen una habitación pequeña pueden conseguir un ambiente amplio si siguen algunas claves. Se trata de 3 cambios fundamentales que son clave para transformar visual y funcionalmente una habitación pequeña:

