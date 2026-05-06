¿Quiere que Paulina Rubio pague? “Colate” pide que su hijo vaya a exclusiva escuela en Madrid, y esto cuesta la colegiatura

Este miércoles 6 de mayo, Nicolás Vallejo-Nágera testificó en una audiencia que forma parte del juicio en el que enfrenta a Paulina Rubio por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás. Durante su participación, con su abogada presentó 2 opciones de exclusivos colegios a los cuales el menor de edad podría asistir en España. Sin embargo, se encontró con resistencia por parte del equipo legal de la cantante.

"Colate" sostiene que Andrea Nicolás "no está bien en Miami", viviendo con Paulina, y cree que España sería la mejor opción para él. "Creo que necesita un cambio, creo que lo ayudaría a reconstruir su relación con su mamá", dijo.

"Colate" quiere mandar al hijo de Paulina Rubio a exclusivo colegio y, ¿quiere que ella pague?

Durante la audiencia en que testificó, Nicolás Vallejo-Nágera presentó un par de opciones de escuelas en España a los cuales Nico, el hijo que comparte con Paulina Rubio, podría asistir. Una de ellas tiene una colegiatura que ascendería a 23 mil dólares (396,827 pesos, aproximadamente).

Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, cuestionó directamente a "Colate" si en su plan parental esperaba que la cantante cubriera todos los gastos de transportación y de la escuela para el menor de edad, sin tener ninguna obligación él. "Bueno, yo pago los gastos normales del niño", respondió el empresario.

Posteriormente, la abogada preguntó si él no quiere pagar ninguna responsabilidad para permitir que Andrea Nicolás mantenga contacto con su madre. "Ella tiene que pagar como yo he pagado por 14 años", sostuvo "Colate". Posteriormente dijo que "no al 100%" espera que la cantante cubra los gastos.

El empresario agregó durante la audiencia que "existe una gran diferencia financiera y creo que sería justo que ella pagara".

En otro momento de la audiencia, "Colate" sugirió que Paulina Rubio podría ser responsable del sobrepeso de su hijo, por no promover hábitos saludables y porque el menor de edad tenga "una vida sedentaria".