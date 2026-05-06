Exatlón México: Rojos o Azules descubre quién gana la Batalla Colosal hoy miércoles 6 de mayo en vivo por Azteca Uno

La novena temporada de Exatlón México terminará el viernes 15 de mayo, pero, antes del momento más importante de la edición, las pruebas siguen y aquí te diremos si Rojos o Azules ganan la Batalla Colosal; para saber quién se hace con esta recompensa, no olvides sintonizar en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país la señal de Azteca Uno, o bien puedes dar clic aquí para no perderte ningún detalle del reality deportivo como: fotos, videos y programas completos.

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Los Rojos llegan a la Súper Villa 360

Los Rojos fueron el primer equipo en ganar la Súper Villa 360 de la novena temporada de Exatlón México. Los participantes escarlatas pudieron verse bastante contentos y disfrutando de este recinto, el cual tiene comida preparada ya servida en la mesa, alberca, un amplio patio pero sobre todo, una consola de videojuegos y quienes estrenaron este artículo fueron Mario Mono Osuna y Paulette Gallardo que son exfutbolistas.

Los Azules pudieron llegar a la Villa normal y quien puso el objetivo sobre la mesa fue Adrián Leo. Mufasa comentó que deben ganar mínimo 2 Juegos por la Supervivencia, ya que cuentan con el Salvoconducto, un premio que sirve para sacar del Duelo de Eliminación a quienes ellos decidan, por lo que, el plan de los celestes es que la pugna máxima sea de color escarlata, para intentar hacer que Mati Álvarez y Paulette Gallardo.

Por otro lado, la producción les hizo llegar a los atletas la lista de productos electrónicos para que gastaran sus Power Token, y aquí te decimos qué compraron cada uno de los participantes Rojos, donde todos tuvieron una caja sorpresa.

