Advierten a quienes dejan el boiler prendido todo el día; tiene severas consecuencias

Uno de los elementos más utilizados para las labores del diario en el hogar, es el boiler. Aunque en ocasiones pase desapercibido, es por él que te puedes bañar o tener agua caliente en general. Eso produce que se ignore en buena medida todo lo que pasa con él, incluido el mantenerlo prendido todo el tiempo. En ese sentido, esto se recomienda respecto a su uso ideal para evitar riesgos que pueden ser severos.

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¿Es bueno tener el boiler prendido todo el día?

La respuesta inmediata a dicha pregunta es: no. Sin embargo, vale la pena explicar y matizar por qué el boiler prendido todo el día no es una situación ideal. Y es que sitios como Calorex advierten que no se trata solamente de un aumento de pago, sino de aspectos como exigencia constante al respectivo aparato que tengas para calentar agua.

Como primer punto se advierte del alto consumo de gas, sobre todo de aparatos con depósito. Allí el equipo sigue trabajando para mantener el agua caliente, pese a que no la estés usando. Además, eso implica un desgaste acelerado, situación que afecta termostatos, válvulas y quemadores. Así se reduce la vida útil y aumentan los riesgos de falla.

Mientras que en ámbitos de seguridad, si el boiler no está en buenas condiciones por la falta de mantenimiento, puede arrojar fugas, sobrecalentamiento o fallas en la combustión. Dicha situación evidentemente podría generar problemas aún más severos.

¿Qué otras recomendaciones se hacen para cuidar tu boiler?

El sitio Calorex recomienda los boilers instantáneos, pues estos tienen menos impacto por el prendido automático, pero por eso se te comparten estos consejos para que no existan problemas.