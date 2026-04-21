Estos son los 5 cambios saludables para prevenir los granitos en los brazos

Los granitos en los brazos que son mejor conocidos como queratosis pilar se describen por ser una afección inofensiva en la piel, la cual genera pequeñas protuberancias en la zona superior del brazo, aunque puede ser visible en muslos, glúteos o mejillas.

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Aunque no es malo, a ciertas personas les puede resultar incómodas tenerlas; es así que te detallaremos 5 cambios saludables que debes considerar para prevenir o disminuir su apariencia. Considera las siguientes opciones.

¿Cómo quitar la queratosis pilaris en los brazos?

En el portal de Mayo Clinic detallan que podemos hacer uso de ciertos cambios saludables, los cuales se encargarán de mejorar el aspecto de la piel. Para prevenir los granitos en los brazos o disminuir su presencia, recomienda lo siguiente:

Limita tus tiempos de baño a 10 minutos o menos; además, procura usar agua tibia, ya que usar la ducha muy caliente nos perjudica al momento de eliminar los aceites naturales de la piel.

Opta por el uso de jabones agresivos o que te hagan la piel más seca, además de prevenir las exfoliaciones muy fuertes, ya que pueden irritar y perjudicar la situación.

Humecta la piel después de bañarte; preferentemente, opta por cremas que te ayuden a ese tipo de piel.

Otra medida que debes usar es prevenir el uso de prendas muy ajustadas en las zonas afectadas.

Recomiendo el uso de cremas medicinales, en especial aquellas que tengan urea, ácido láctico, alfahidroxiácidos o ácido salicílico, ya que te ayudan a extraer las células muertas y suavizarlas.

¿Por qué sale la queratosis pilar?

Mayo Clinic explica que la presencia de los granitos en los brazos suele ser por la acumulación de queratina, la cual provoca la obstrucción de los folículos pilosos, generando que tengamos esa sensación áspera, causada por las protuberancias.

Aunque explica que se trata de un problema para el cual no se tiene clara la razón de su acumulación, detalla que podría ser por temas genéticos o de afecciones como la dermatitis atópica, además de que la sequedad puede empeorar el problema. No esperes más y empieza a aplicar los cambios saludables para prevenir que la afectación crezca.