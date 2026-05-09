La playlist definitiva: canciones en español para dedicar el 10 de mayo que NO son “Señora, Señora”

El Día de las Madres se acerca y no solo llega acompañado de flores, comida familiar, sino que también llega al ritmo de la clásica canción Señora, Señora. La canción es muy buena, no por nada se ha convertido en una de las favoritas, pero en español existen muchísimas canciones que hablan del amor, la nostalgia y el agradecimiento hacia mamá sin sonar repetitivas. Estas van desde baladas que son superemotivas hasta temas modernos que te harán decirle a mamá lo importante que ella es para ti.

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Estas son las canciones perfectas para dedicarle a mamá este 10 de mayo

Aquí te dejamos varias canciones perfectas para dedicarle y sorprenderla el Día de las Madres con una playlist de diez este 2026.

“Amor Eterno” – Juan Gabriel

Es probablemente una de las canciones más poderosas que se le puede dedicar a mamá. Aunque muchos la relacionan con una despedida, la letra conecta directamente con el amor eterno hacia una madre. No por nada esta es y seguirá siendo una de las canciones más emotivas de la música latina.

“Mi Persona Favorita” – Alejandro Sanz y Camila Cabello

Aunque la canción no es dedicada a una madre, funciona perfecto para quienes buscan algo moderno y dulce para dedicarle. La canción nos habla de admiración, cariño y conexión emocional. Dicho de otra forma, esta canción es perfecta para dedicársela.

“Eres Tú” – Mocedades

Una canción que seguro sacará un par de lágrimas a tu mamá. Es un clásico lleno de nostalgia que sigue funcionando el 10 de mayo sin importar cuánto tiempo pase.

“Te Amo Mamá” – Marco Antonio Solís

Esta canción está hecha 100 % para las mamás. El Día de las Madres, recuérdale que ella es la cosa más bella en tu vida, y que su presencia cambia por completo la forma en la que ves el mundo.

¿Por qué cambiar “Señora, Señora”?

Realmente no hay un porqué; sin embargo, siempre es bueno explorar y dedicarle a mamá una canción diferente que muestre lo especial que es ella para ti. Piénsalo así: llegó el momento de musicalizar nuevos recuerdos y hacerlos más personales.