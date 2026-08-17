Carolina Amorós, arquitecta: “No tires las piezas antiguas, mejor haz esto para decorar tu cocina con ellas”
Ese mueble que parece demasiado viejo para tu cocina podría tener una cualidad que ningún objeto nuevo puede comprar
Las piezas antiguas pueden convertirse en uno de los recursos más interesantes para darle personalidad a una cocina. En lugar de sustituirlas por objetos nuevos o dejarlas olvidadas, la arquitecta e interiorista Carolina Amorós propone integrarlas en el espacio y aprovechar su historia, materiales y diseño para crear una decoración con más carácter. La clave está en mezclar lo antiguo con lo contemporáneo, sin intentar que todos los elementos pertenezcan a la misma época. Una cocina moderna puede ganar calidez cuando incorpora un mueble de madera con años de historia, una lámpara vintage o una pieza que conserve detalles originales.
Ideas para incorporar piezas antiguas en la cocina
No necesitas llenar el espacio de objetos vintage para conseguir este efecto. De acuerdo con El Mueble, basta con elegir una o dos piezas antiguas que tengan presencia y colocarlas estratégicamente para que funcionen como elementos decorativos y, cuando sea posible, también sean útiles.
- Recupera una mesa de madera antigua. Una mesa vieja puede convertirse en el punto de encuentro de la cocina. Si la estructura está en buenas condiciones, puedes conservar sus marcas, vetas y pequeñas imperfecciones para mantener su apariencia original. Si necesita restauración, una limpieza profunda, reparación de la estructura y un acabado adecuado pueden ser suficientes para devolverle funcionalidad sin borrar su carácter.
- Dale protagonismo a una alacena o vitrina. Una alacena, vitrina o pequeño mueble antiguo puede utilizarse para guardar vajilla, vasos, textiles o utensilios. Si tiene puertas de cristal, también permite convertir los objetos cotidianos en parte de la decoración. No es necesario colocar demasiadas cosas dentro. Una selección de piezas bien organizada puede hacer que el mueble destaque sin generar una sensación de desorden.
- Convierte una lámpara antigua en el punto focal. Una lámpara de otra época puede funcionar especialmente bien sobre una mesa o isla de cocina. Las piezas encontradas en mercados de antigüedades, mercadillos o tiendas de segunda mano pueden aportar una silueta y unos materiales difíciles de encontrar en diseños actuales. Eso sí, si se trata de una instalación eléctrica antigua, conviene revisarla y adaptarla antes de utilizarla para garantizar que sea segura.
- Utiliza las imperfecciones a tu favor. Una de las ventajas de introducir piezas antiguas es que no todo tiene que verse nuevo o perfectamente coordinado. Una superficie con señales de uso, una madera envejecida o una pequeña diferencia de tono puede aportar textura y evitar que la cocina parezca excesivamente uniforme. El objetivo no es hacer que una cocina moderna parezca antigua, sino crear un diálogo entre diferentes épocas. Un mueble contemporáneo puede convivir con piezas antiguas sin que ninguno pierda protagonismo.