Carolina Amorós, arquitecta: “No tires las piezas antiguas, mejor haz esto para decorar tu cocina con ellas”

Las piezas antiguas pueden convertirse en uno de los recursos más interesantes para darle personalidad a una cocina. En lugar de sustituirlas por objetos nuevos o dejarlas olvidadas, la arquitecta e interiorista Carolina Amorós propone integrarlas en el espacio y aprovechar su historia, materiales y diseño para crear una decoración con más carácter. La clave está en mezclar lo antiguo con lo contemporáneo, sin intentar que todos los elementos pertenezcan a la misma época. Una cocina moderna puede ganar calidez cuando incorpora un mueble de madera con años de historia, una lámpara vintage o una pieza que conserve detalles originales.

Ideas para incorporar piezas antiguas en la cocina

No necesitas llenar el espacio de objetos vintage para conseguir este efecto. De acuerdo con El Mueble, basta con elegir una o dos piezas antiguas que tengan presencia y colocarlas estratégicamente para que funcionen como elementos decorativos y, cuando sea posible, también sean útiles.

