7 ideas de faldas cortas para lucir fresca y hermosa en agosto y septiembre de 2026

Las faldas cortas continúan como una de las prendas más versátiles para los últimos días del verano y el comienzo de septiembre. Durante esta temporada, las tendencias combinan siluetas con volumen, detalles románticos, tejidos ligeros y acabados más sofisticados, por lo que es posible encontrar una opción tanto para un día caluroso como para una tarde en la que empieza a refrescar. Para agosto y septiembre de 2026, las propuestas de firmas y revistas de moda destacan diseños boho, faldas globo, plisadas y modelos con detalles como maxilazos o broches. También aparecen materiales como el lino, el crochet y acabados efecto cuero, que permiten adaptar la minifalda a diferentes momentos del día.

7 faldas cortas que puedes llevar durante esta temporada y verte hermosa

La clave para elegir buenas faldas está en pensar no solo en la tendencia, sino también en el clima y en las prendas con las que ya cuentas. De acuerdo con Vogue, una misma falda puede cambiar completamente de estilo al combinarla con sandalias, tenis, bailarinas, botines o diferentes tipos de blusas.

