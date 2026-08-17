7 ideas de faldas cortas para lucir fresca y hermosa en agosto y septiembre de 2026
Agosto pide ligereza, septiembre comienza a pedir capas y estas propuestas pueden resolver ambas temporadas sin cambiar completamente tu armario
Las faldas cortas continúan como una de las prendas más versátiles para los últimos días del verano y el comienzo de septiembre. Durante esta temporada, las tendencias combinan siluetas con volumen, detalles románticos, tejidos ligeros y acabados más sofisticados, por lo que es posible encontrar una opción tanto para un día caluroso como para una tarde en la que empieza a refrescar. Para agosto y septiembre de 2026, las propuestas de firmas y revistas de moda destacan diseños boho, faldas globo, plisadas y modelos con detalles como maxilazos o broches. También aparecen materiales como el lino, el crochet y acabados efecto cuero, que permiten adaptar la minifalda a diferentes momentos del día.
7 faldas cortas que puedes llevar durante esta temporada y verte hermosa
La clave para elegir buenas faldas está en pensar no solo en la tendencia, sino también en el clima y en las prendas con las que ya cuentas. De acuerdo con Vogue, una misma falda puede cambiar completamente de estilo al combinarla con sandalias, tenis, bailarinas, botines o diferentes tipos de blusas.
- Minifalda boho con volantes. Los volantes aportan movimiento y hacen que una falda corta tenga un aspecto más relajado. Los modelos en tonos crudos, beige, rosa suave o colores pastel funcionan especialmente bien durante agosto. Puedes llevarla con una camiseta sencilla y sandalias bajas para un conjunto casual, o añadir una blusa ligera y accesorios dorados si buscas una apariencia más arreglada.
- Falda corta con maxilazo. Los lazos grandes se convierten en el detalle protagonista. Una minifalda de diseño sencillo con un maxilazo en la cintura, un costado o la parte frontal permite construir un look llamativo sin necesidad de añadir demasiados accesorios.
Si el lazo ya tiene suficiente presencia, lo ideal es combinarlo con prendas superiores más discretas para mantener el equilibrio.
- Silueta globo. La falda globo se caracteriza por su volumen y por una forma ligeramente abombada. Es una alternativa interesante para quienes quieren alejarse de las siluetas completamente rectas. De acuerdo con Trendencias, funciona especialmente bien con tops ajustados, camisetas metidas por dentro o blusas de líneas sencillas, ya que ayudan a equilibrar el volumen de la parte inferior.
- Minifalda de tablas. Las faldas plisadas o de tablas aportan un aire juvenil que puede llevarse tanto en conjuntos casuales como en propuestas más urbanas. Una camiseta básica y tenis crean una combinación sencilla, mientras que un chaleco ligero o una camisa estructurada pueden darle un aspecto más sofisticado. Además, los pliegues aportan movimiento al caminar sin perder la estructura de la prenda.
- Falda corta de lino. El lino es una de las opciones más prácticas para los días calurosos por su apariencia ligera y natural. Una minifalda confeccionada en este tejido puede llevarse en tonos blancos, arena, beige o colores naturales.
Durante agosto funciona con sandalias y tops frescos; cuando llega septiembre, puedes incorporar una camisa de manga larga ligera o una chaqueta delgada para adaptar el conjunto a las temperaturas más variables.
- Minifalda efecto cuero. El efecto cuero permite llevar una falda corta hacia una estética más nocturna o de transición entre verano y otoño. Los modelos en negro, café oscuro o tonos profundos pueden combinarse con blusas ligeras para evitar que el conjunto se vea demasiado pesado.
Para septiembre, unos botines y una camisa o blusa de tejido fino pueden transformar esta prenda en una opción ideal para una tarde o salida nocturna.
- Falda de crochet o encaje. El crochet y el encaje aportan textura y un aire artesanal que encaja especialmente bien con los últimos días del verano. Los diseños pueden incorporar transparencias, pero una buena combinación permite mantener el conjunto equilibrado. Puedes utilizarla sobre un short interior o combinarla con prendas lisas para que la textura de la falda sea el elemento principal del look.