Manualidades DIY: cómo hacer maceteros colgantes aesthetic para la cocina con macramé y botellas de vidrio

Las manualidades DIY con materiales reciclados son una alternativa sencilla para renovar la decoración del hogar sin gastar demasiado. Una botella de vidrio que ya no utilizas puede convertirse en un macetero colgante aesthetic para decorar la cocina.

Si buscas una idea original para reutilizar estos recipientes, puedes crear maceteros colgantes con botellas de vidrio y macramé. Esta propuesta, inspirada en un tutorial de YouTube, permite aprovechar materiales que tienes en casa y añadir un toque natural a espacios pequeños .

Manualidades DIY: ¿cómo hacer un macetero colgante con macramé y una botella de vidrio?

Para realizar esta manualidad DIY para la cocina, necesitas una botella de vidrio limpia, cuerda de algodón para macramé, tijeras, una planta pequeña y tierra. También puedes utilizar una argolla metálica para facilitar la instalación del colgante.

El primer paso consiste en limpiar muy bien la botella de vidrio y retirar cualquier etiqueta. Es importante revisar que el recipiente no tenga grietas o partes dañadas antes de utilizarlo.

Sigue el paso a paso para hacer tus propios maceteros colgantes.|(IA)

Después, corta varias tiras de cuerda de macramé del mismo tamaño. Une las piezas por uno de sus extremos y comienza a realizar nudos sencillos alrededor de la botella , procurando que queden distribuidos de manera uniforme.

, procurando que queden distribuidos de manera uniforme. Cuando la botella esté completamente sujeta, reúne las cuerdas en la parte superior y realiza un nudo resistente. De esta manera, tendrás una estructura de macramé capaz de sostener el recipiente mientras permanece colgado .

. Antes de colocar la planta, agrega una pequeña cantidad de piedras o material de drenaje en el interior. Después, incorpora tierra y elige una especie que pueda adaptarse al espacio disponible y a las condiciones de la cocina.

¿Qué plantas puedes colocar en maceteros colgantes?

Las plantas aromáticas pequeñas son una excelente opción para decorar la cocina, según recomienda Verdecora. Puedes utilizar hierbabuena, albahaca, romero o alguna especie que se adapte a las condiciones de luz del lugar.

También puedes elegir plantas colgantes de interior si buscas un resultado más decorativo. Antes de colocarlas, revisa sus necesidades de riego, iluminación y espacio para crecer.

Finalmente, instala los maceteros en una zona segura y utiliza un soporte resistente. Así conseguirás una decoración aesthetic para la cocina hecha con materiales reciclados, macramé y un poco de creatividad.