Manualidades DIY: 3 ideas de hermosos portavasos con papel reciclado para el comedor (paso a paso)

Los portavasos son muy útiles para proteger la superficie de los muebles y además elevan la presentación de las mesas al instante. Y lo mejor de todo es que no se trata de elementos costosos ni mucho menos, sino que incluso pueden hacerse con un poco de material reciclado y con los tutoriales de manualidades que son muy fáciles de hacer hasta para los más inexpertos.

¿Cómo hacer portavasos caseros? 3 tipos de manualidades que lucen hermosas y son muy prácticas

Con hojas de revistas enrolladas. Si tienes muchas revistas viejas o periódicos antiguos arrumbados y no sabes qué hacer con todo este material, está la opción de transformar el papel reciclado en hermosos portavasos de papel con un toque casero inigualable. Solo necesitas trazar un círculo sobre un pedazo de cartón limpio, luego tomar algunas hojas y enrollarlas para ir cubriendo la superficie poco a poco, todo con ayuda de silicón frío. Por último hay que pasar una capa de barniz transparente para que no se maltraten tan rápido.

3 ideas para hacer portavasos con papel |Pinterest

Con la técnica de collage y hojas de colores. Para una decoración original y vibrante, los portavasos con collages coloridos son la mejor opción para hacer manualidades fáciles. Necesitas trazar la base, que puede tener la forma que prefieras, y luego cubrir con pintura blanca. Aquí lo más importante es tener hojas de colores y recortarlas en pequeños pedazos, para luego irlas poniendo sobre toda la base. No tiene que ser perfecto, solo debe verse bonito y llamativo. Al final hay que poner una capa de resistol blanco para que no se despegue.

3 ideas para hacer portavasos con papel |Pinterest