Cómo lograr una casa aesthetic. Los 3 tips clave de diseño interiores que no debes dejar pasar

Nuestro hogar es el abrazo que nos recibe a diario a nosotros y nuestra familia. Entre sus paredes se tejen historias, momentos y recuerdos, motivo por el cual se trata de uno de los lugares más importantes en la vida de las personas.

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Debido a su importancia, mantenerla no la única tarea que tenemos sino que hacer que se vea siempre bella debe ser un deber. Así es como las tendencias de diseño y decoración logran inspirarnos para darle a nuestro hogar un toque distintivo.

¿Una casa aesthetic?

Una de las posibilidades que tenemos a la hora de mejorar la estética de nuestra casa es hacerlo con el estilo aesthetic que prioriza la armonía visual, el minimalismo y una paleta de colores cohesiva (generalmente tonos neutros, beige o pasteles) para crear espacios profundamente relajantes y "fotografiables".

Un hogar aesthetic se caracteriza por una decoración limpia y consciente, donde destacan la luz natural, los muebles de líneas simples, las texturas orgánicas como el lino y la madera clara, y plantas que añaden un toque fresco y natural.

Tips para un hogar aesthetic

Los expertos afirman que el secreto del estilo aesthetic está en los detalles y en la eliminación del desorden visual: cada objeto tiene una razón de ser y aporta al diseño general. Además, remarcan que no se trata de seguir una moda rígida, sino de crear espacios visualmente equilibrados, armónicos y que transmitan una profunda sensación de paz y personalidad.

Si lo que buscas es lograr tener una casa aesthetic, puedes seguir los siguientes 3 tips clave de diseño de interiores que transformarán por completo la energía de tu hogar:

Dominar la regla del "Lienzo Neutro" y texturas en capas: La base de cualquier espacio aesthetic es la coherencia visual. Para evitar el desorden visual, la paleta de colores debe ser limpia y relajante.



La Base: Apuesta por tonos neutros en las paredes y muebles grandes (blanco roto, beige, gris suave o tonos tierra claros). Esto amplifica la luz natural y da sensación de amplitud.

El Secreto: Para que no se vea aburrido o plano, el secreto está en las texturas. Combina diferentes materiales en la misma gama cromática: una manta de punto grueso sobre un sillón de lino, una alfombra de fibras naturales (como el yute), detalles en madera clara y toques de cerámica artesanal. Las texturas aportan calidez sin necesidad de saturar con colores.

Iluminación cálida y en "puntos de luz": La iluminación es el factor invisible que define si un espacio se siente frío o acogedor. Una sola lámpara de techo potente destruye cualquier estética.



Luz indirecta y cálida: Distribuye lámparas de mesa, de pie o apliques de pared con bombillas de luz cálida (entre 2700K y 3000K).

Crea "escenas": Coloca una lámpara de lectura junto a un sillón, tiras LED ocultas tras un mueble o estantería, y velas en las mesas de centro. Al encenderlas por la noche, crearás esquinas con sombras suaves y una atmósfera íntima y sumamente relajante.

El arte de la curaduría - menos es más: El minimalismo aesthetic no es vivir en un espacio vacío, sino elegir con intención lo que muestras. Cada objeto expuesto debe ganarse su lugar, ya sea por su funcionalidad o por su valor estético/emocional.

