Muere abuelito influencer con más de 4 millones de seguidores; tenía cáncer de pulmón

La fama en redes sociales no tiene límite de edad y creadores de contenido como "Patriotic Kenny" lo han demostrado. Los millones de seguidores de este influencer de 84 años se encuentran de luto por su muerte, anunciada el 18 de mayo.

Una amiga cercana de Kenny Jary, nombre real del influencer, fue quien dio la noticia del fallecimiento. "Las lágrimas nunca dejarán de brotar", escribió en una publicación en el perfil oficial del creador de contenido. "Murió rodeado de amor y en paz".

Apenas en el mes de marzo, "Patriotic Kenny" dio a conocer que había sido diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa 4; sus seguidores habían recaudado aproximadamente 300 mil dólares para apoyarlo, mediante una campaña de GoFundMe.

En sus redes sociales se especificó que se están recibiendo contribuciones económicas para la fundación que había creado, la cual busca apoyar a veteranos con problemas de movilidad mediante el uso de scooters.

Quién era el influencer "Patriotic Kenny"

Kenny Jary era un veterano de la Marina estadounidense, quien ganó fama en redes sociales por compartir constantemente mensajes positivos e inspiradores, además de aparecer en videos viajando en su scooter eléctrico. Había conseguido casi un millón de seguidores en Instagram y 3.3 millones en TikTok; incluso había conquistado el corazón de celebridades como Bella Hadid.

La fundación de "Patriotic Kenny" nació a partir de una necesidad suya. Hace algunos años se descompuso el scooter que le permitía trasladarse, por lo que sus seguidores iniciaron una recaudación que terminó alcanzando no solo para ayudarlo a él, sino también a otros veteranos.

A través de un comunicado en el perfil de Kenny, se dio a conocer que el influencer tenía 3 hijos adultos, 3 nietos y un bisnieto, además de 3 hermanos que le sobreviven. "Estamos muy orgullosos y honrados de lo que nuestro padre fue capaz de compartir con todos ustedes", escribió su familia.

