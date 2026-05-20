Lo que no debes usar para quitar el esmalte semipermanente porque arruina tus uñas

Los productos y técnicas para embellecer las manos se han multiplicado en los últimos años. El auge de la manicura como un elemento fuerte en la creación de looks y estilos, le ha permitido a este rubro crecer y sumar cada vez más adeptos.

Exclusiva: ¡Maribel Guardia y Laura León se van a los gritos!

Los expertos dan cuenta de los grandes beneficios de darles un toque personal a las uñas, pero también advierten sobre la necesidad de cuidar su salud. Algunos productos pueden ser de gran impacto, mientras que ciertos hábitos pueden ayudarnos a protegerlas.

¿Qué es el esmalte semipermanente?

Entre los productos más utilizados en el ámbito de la manicura se encuentra el esmalte semipermanente que es un tipo de gel elástico, mezclado con color, que se aplica sobre la uña natural y requiere de una lámpara de luz UV o LED para secarse y endurecerse, un proceso conocido como "curado".

A diferencia del esmalte tradicional que se seca al aire, este sistema crea una capa resistente que se adhiere firmemente a la uña, proporcionando un brillo impecable y un acabado profesional desde el primer minuto sin riesgo de que se corra, revelan las fuentes consultadas.

¿Qué evitar al quitar el esmalte semipermanente?

En los salones de belleza afirman que para retirar el esmalte semipermanente de forma segura y no dañar la capa superior de la uña, es necesario ablandarlo con acetona pura o utilizar un torno especial, por lo que generalmente se recomienda acudir con un profesional de la manicura.

En este marco, la Inteligencia Artificial (Gemini) analizó diferentes fuentes de información y concluyó que “quitar el esmalte semipermanente en casa puede ser tentador si no tienes tiempo de ir al salón, pero hay ciertos métodos y herramientas que jamás debes usar si querés mantener tus uñas sanas, fuertes y sin capas de queratina levantadas”. Es por eso que a continuación se detalla una lista negra de lo que no debes hacer y por qué:

Tus propias uñas o dientes (Arrancarlo)



El peligro: Es el error más común y el más dañino. El esmalte semipermanente se adhiere químicamente a la capa superior de la uña. Si lo pelás o lo arrancás con los dientes o las uñas, te vas a llevar puestas varias capas de tu uña natural.

El resultado: Uñas delgadas como un papel, quebradizas, doloridas y con manchas blancas.

Lima de metal o tornos (sin saber usarlos)



El peligro: Las limas metálicas son demasiado agresivas. Por otro lado, los tornos eléctricos de manicura son excelentes en manos profesionales, pero si los usás en casa sin la técnica correcta, es muy fácil pasarse de largo, desgastar la uña natural y causar quemaduras por fricción.

El resultado: Adelgazamiento extremo de la lámina ungueal y daño en la matriz de la uña.

Herramientas punzantes de metal (Espátulas o palitos de metal a la fuerza)



El peligro: Usar un repujador de metal o cualquier objeto afilado para "hacer palanca" y raspar con fuerza el esmalte que todavía está pegado. El raspado agresivo raya y debilita la superficie.

El resultado: Surcos profundos en las uñas y debilidad extrema.

Alcohol, vinagre o quitaesmalte común (sin acetona)

