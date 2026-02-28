No las tires: 3 usos increíbles de la cáscara del aguacate para tu casa y jardín

El aguacate es sin lugar a dudas una de las frutas más ricas y con innumerables beneficios, sin embargo, a menudo nos despojamos rápidamente de su piel y la tiramos al cesto de residuos orgánicos. Es en este punto que hay que saber que este "envoltorio" natural es en realidad un concentrado de minerales y aceites que merece una segunda oportunidad.

Noticias Estado De México del 26 de febrero 2026

Adoptar hábitos de economía circular en nuestra casa no solo beneficia al planeta, sino que ofrece alternativas económicas y libres de químicos para el día a día. En este caso, resulta interesante aprender a utilizar al máximo las propiedades y beneficios de la cáscara del aguacate.

¿Cuáles son los beneficios de las cáscaras de aguacate?

A menudo desechamos la cáscara del aguacate sin saber que contiene una concentración de nutrientes y propiedades incluso superiores a la de la pulpa en algunos aspectos. La piel de esta fruta es rica en vitamina E, aceites esenciales, potasio y antioxidantes, lo que la convierte en una aliada a tener en cuenta para utilizar de diferentes maneras y de forma fácil en casa.

Es por eso que se aconseja no desechar estas cáscaras y emplearlas, siguiendo ciertos consejos, de diversas maneras para que esas propiedades no sean en vano.

¿Cómo aprovechar la cáscara de aguacate?

Una de las formas más simples de sacar provecho del aguacate es reciclar las cascaras y convertirlas en abono. De esta manera, es una nutrición directa para nuestro jardín debido a su gran cantidad de potasio. Así que si quieres disfrutar de sus propiedades en tus plantas, solo debes picar las cáscaras en trozos pequeños y enterrarlas directamente cerca de las raíces para fortalecer su crecimiento.

Por otro lado, la cáscara de aguacate funciona a la perfección para el control de plagas. Para ello debes triturar las cáscaras secas y distribuirlas estratégicamente en zonas donde puede funcionar como un repelente suave para ciertos insectos que dañan los cultivos. Incluso, puedes mezclaras con hierbas aromáticas para aromatizar cajones.

Por último, y para quienes disfrutan de las manualidades, el potencial tintóreo del aguacate es un secreto bien guardado. Sus taninos naturales permiten extraer un tinte de larga duración que varía entre el rosa suave y el terracota, ideal para renovar prendas de algodón o fibras naturales sin recurrir a colorantes industriales. Basta con una cocción prolongada de sus cáscaras para liberar el pigmento, sumergir las telas en el líquido resultante y así transformar cualquier tejido o paño en una artesanía hecha a tu medida y gusto.