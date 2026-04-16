Dagna Mata llama “poco profesional” a Christian Nodal, tras emprender acción legal porque no le han pagado por el video “Un vals”

En un video de su cuenta de TikTok, la modelo Dagna Mata llamó indirectamente "poco profesional" a Christian Nodal, días después de dar a conocer que no le han pagado por su trabajo en el video "Un vals" y que le ofrecieron un papel como extra aunque terminó siendo la protagonista.

Mata ha estado en el centro de la polémica por casi una semana. Casi inmediatamente después de que se lanzó el video "Un vals", surgieron comparaciones en redes sociales de ella con Cazzu y Ángela Aguilar. Tras dar a conocer las condiciones en que se dio este trabajo, ha recibido una gran cantidad de críticas en sus perfiles de redes y ha salido a defenderse en más de una ocasión.

Dagna Mata llama indirectamente "poco profesional" a Christian Nodal

"Yo no me presté a esto. lo que se me ofreció y el contrato que yo firmé fue como figuración, o sea, como un extra", dijo Dagna Mata el 15 de abril. La modelo que protagonizó el video más reciente de Christian Nodal ha hecho varias publicaciones en redes sociales aclarando las condiciones en que se grabó y defendiéndose ante las críticas y comparaciones.

Según su testimonio, el equipo del cantante de regional mexicano le dio a entender que su aspecto físico no era relevante porque solamente iba a salir unos segundos en el video, "por lo que el pago que se me ofreció no correspondía con el papel de protagonista que me pusieron al final", explicó.

Inmediatamente después de la aclaración, Dagna declaró en su video que está agradecida por la oportunidad laboral que se le dio pero no justifica las intenciones que se habrían tenido con su trabajo. "En ningún momento he querido que mi aspecto físico o mis acciones dañaran a otra persona, porque por delante están mis ideales como mujer feminista".

"Las personas me acusan de ser poco profesional y desleal, pero para mí poco profesional son las personas que no te pagan, que no son transparentes y sobre todo que tienen la oportunidad de darte un trabajo y se aprovechan", dijo Dagna Mata sobre una de las descalificaciones que más ampliamente ha recibido en los últimos días. "Poco profesional no somos las personas que venimos a buscar una vida digna y un trabajo honesto".

Dagna Mata dice que se está agilizando el proceso de su pago por trabajar con Christian Nodal

En sus historias de Instagram, Dagna Mata dio a conocer que sus abogados ya están en contacto con el equipo legal de Christian Nodal, con respecto al pago que recibiría por el video de "Un vals". "Ya se está agilizando todo el tema", dijo.