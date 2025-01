Las plantas que tener en casa para atraer energía positiva

En el mundo del esoterismo y la espiritualidad existen diversos amuletos y rituales que nos permite atraer la energía positiva a nuestro hogar. Esto es posible gracias a la conexión que tienen con el mundo espiritual y al poder de manifestación que podemos desencadenar si expresamos correctamente nuestras intenciones.

En este sentido, expertos en la materia han compartido una lista con las mejores plantas para poder atraer las buenas vibras. Estas deben ser colocadas en diferentes partes de tu hogar y algunas de ellas te ayudarán a protegerte de energías negativas, como la envidia, o a llamar a la abundancia y a la prosperidad.

Estas plantas atraen energía positiva a tu casa

La planta perfecta para atraer la energía positiva a tu hogar es la popular ‘lengua de suegra’ cuyo nombre científico es Sansevieria. Esta se relaciona con la buena fortuna y también por tener un poder especial que permite purificar nuestro alrededor. Además, de acuerdo con prácticas como el Feng Shui, alejará de manera definitiva a las malas energías.

El helecho es otra de las plantas más bonitas para tener en casa, y es que además de mantenerse fácilmente también tiene un poder espiritual especial para repeler las malas energías y atraer la buena fortuna a quien la toque.

El lirio de la paz es una flor elegante que también permite limpiar las vibraciones negativas del medio ambiente y solo dejar pasar a la energía positiva, especialmente en forma de prosperidad y abundancia para que nunca nos falte nada en nuestro hogar.

La Plectranthus o mejor conocida como la ‘planta del dinero’ no puede faltar en tu hogar si lo que quieres es atraer la suerte en el ámbito económico. Solo debes prestar mucha atención ya que necesita de cuidados especiales y si no la mantienes sana es probable que no te ayude mucho a mejorar tus finanzas, e incluso que termine teniendo el efecto contrario.