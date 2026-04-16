5 ideas para mejorar tu cutis si tienes la cara redonda

El maquillaje y el peinado son grandes herramientas que están para poder ayudarnos a mejorar nuestra apariencia como así también para resaltar nuestros atributos. Es por esto que te vamos a contar las mejores opciones que tienes.

¡Le ruega para que regresen! Gerardo terminó a su exnovia pero ella le sigue armando escenas

Para mejorar el aspecto de un rostro redondo, el secreto no está en cambiar tus facciones, sino en crear ángulos y dimensiones que estilicen tus rasgos naturales.

¿Cómo mejorar tu cutis si tienes la cara redonda?

Si tienes el rostro redondo pues te vamos a recomendar las mejores ideas para que puedas lucir hermosa. Estos consejos son:

Contorno estratégico (Contouring): Aplica un tono más oscuro justo debajo de los pómulos, en las sienes y a lo largo de la línea de la mandíbula. Esto crea sombras que hacen que la cara se vea más estructurada y estrecha.

Iluminación en el centro: Usa iluminador en el puente de la nariz, el centro de la frente y el mentón. Al atraer la luz al eje central del rostro, consigues un efecto visual de alargamiento.

La iluminación es importante.

Cejas con arco elevado: Evita las cejas muy redondeadas. Un diseño con un arco marcado y angular ayuda a romper la redondez de la cara, proporcionando líneas verticales que levantan la mirada.

Blush en ángulo: No apliques el rubor en forma de círculo sobre las "manzanitas" de las mejillas, ya que esto enfatiza la redondez. Difumínalo desde el centro del pómulo hacia arriba, en dirección a las sienes, para "levantar" el rostro.

Peinados con volumen superior: Si buscas un cambio total, opta por cortes con volumen en la coronilla o flequillos laterales largos. Evitar el volumen excesivo a los lados de las mejillas ayuda a que el cutis se vea más despejado y lineal.

Estas son grandes ideas que puedes llevar a cabo en tu casa y sin muchos esfuerzos. Tu rostro lucirá luminosos y te verás muy elegante.