Cáscaras de papa y bicarbonato de sodio: por qué recomiendan y de qué sirve

Es recurrente encontrar consejos de cocina donde te indiquen que utilices la combinación de cáscaras de papa y bicarbonato de sodio. Este dúo es uno de los favoritos de los partidarios de los remedios caseros, pues se indica que puede ayudar a una limpieza efectiva en espacios manchados por la grasa de las preparaciones. Por eso, aprende cómo hacer tu dosis y mantén ese espacio de tu hogar impecable.

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¿Por qué es efectiva la combinación de cáscaras de papa y bicarbonato de sodio?

Lo más normal es que tras utilizar la papa, tires la cáscara que sobra, pero este consejo probablemente te haga cambiar tus rutinas. Y es que la combinación con bicarbonato de sodio presume ser la solución ante las manchas difíciles de la cocina. Todo esto se ha popularizado por ser parte de los remedios caseros que ayudan en la reducción de costos.

Este dúo específico que se comparte este día tiene ciertas particularidades bastante especiales. Para empezar, se aclara que la combinación de cáscaras de papa y bicarbonato de sodio funcionan como un limpiador multiusos, por lo que se entiende que es un tema muy versátil para el cuidado de la higiene en la cocina.

En ese sentido, las cáscaras de papa contienen almidón y compuestos naturales que ayudan a desprender suciedad ligera y residuos pegados. Mientras que el bicarbonato de sodio sirve como un abrasivo suave y neutralizador de olores. Con esto en mente, se argumenta que puedes limpiar superficies con residuos de comida, ollas, fregaderos, quemadores, parrillas y sartenes con grasa.

¿Cómo hacer combinación de cáscaras de papa y bicarbonato de sodio?

Ingredientes

Cáscaras de 2 o 3 papas

Dos cucharadas de bicarbonato de sodio

Un poco de agua tibia

Realización