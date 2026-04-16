Cáscaras de plátano en el jardín: por qué los expertos la recomiendan para tus plantas

Muchas personas tiran las cáscaras de plátano que usan para hacerse un licuado o simplemente para disfrutar de la fruta, sin saber que es un potente nutriente que se puede usar en el jardín. Expertos recomiendan cómo puedes usarla de manera correcta para que tus plantas crezcan saludables y fuertes gracias al potasio.

¿Cómo usar la cáscara de plátano para las plantas del jardín?

Hay una forma de procesar la cáscara de plátano para que sea un buen abono para las plantas, pues no se trata solo de lanzarla completa; esto podría provocar que insectos se acerquen o que la fruta se pudra sin beneficiar tu jardín.

En cambio, según Vanitatis, hay 3 maneras de aprovechar sus beneficios:

Secarlas: déjalas al sol directo un rato hasta que se sequen; luego tritúralas en la licuadora y combínalas con la tierra .

déjalas al sol directo un rato hasta que se sequen; luego tritúralas en la licuadora y . Ponlas en composta: si tienes una composta, agrégalas frecuentemente y la tierra resultante será más nutritiva .

si tienes una composta, agrégalas frecuentemente y la tierra resultante será . Déjalas en agua: puedes guardarlas, remojarlas y dejarlas reposar por un día para que se extraigan los nutrientes; luego pon a hervir el agua, deja que se enfríe y riega con ella el jardín.

Tip para tus plantas: agrega huevo

Además de las cáscaras de plátano para las plantas, también es buena idea guardar la cáscara de huevo que cocinas cada mañana. Puedes dejarla secar al sol, luego triturarla en pequeños pedazos, cuidando que no estén húmedos, y combinarla con la banana ya triturada para hacer una especie de fertilizante en polvo que luego añadirás a cada maceta.

¿Cada cuánto tiempo se puede poner cáscara de plátano y huevo a las plantas?

Expertos recomiendan aplicar el truco de la cáscara de huevo y plátano para las plantas cada 15 o 30 días, especialmente si estás en temporada de crecimiento, que ocurre en plena primavera.

La cáscara de huevo y de plátanos ayudarán a tus plantas a crecer mejor.|(ESPECIAL/CANVA)

Asimismo, puedes seguir con el remedio al menos una vez al mes para evitar plagas.

Es decir, como ahora estamos en abril, es un mes ideal para aplicar estos trucos básicos y lograr que tus plantas crezcan de forma saludable sin gastar en costosos abonos.