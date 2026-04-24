4 ideas para decorar de Paw Patrol para celebrar el Día del Niño en familia

El Día del Niño y la Niña 2026 llega la próxima semana pero no está de más comenzar con los planes de los preparativos para tener una gran sorpresa para tus hijos, sobrino y demás. Una gran idea es decorar al estilo Paw Patrol, una de las caricaturas infantiles más emocionantes para los pequeños.

Anteriormente, compartimos contigo ideas para karaoke, disfraces y decorativos de KPop Demon Hunters , pero ahora es turno de los cachorritos divertidos que se dedican a salvar a las personas.

Cómo hacer una fiesta de Paw Patrol para niños

En Pinterest, YouTube y TikTok puedes encontrar ejemplos de fiestas infantiles de las cuales te puedes inspirar para hacer una combinación de lo que más te guste para el Día del Niño y la Niña. El reto es diseñar el espacio. A continuación, te damos 3 ideas:



1. Centro de mando “Bahía Aventura” en la sala

Convierte tu sala en el cuartel general de la patrulla. Usa cartulinas de colores para simular pantallas y botones, y dibuja el logo de Paw Patrol en el centro. Coloca cajas o muebles pequeños como “estaciones de rescate” para cada personaje (una roja para Marshall, azul para Chase, amarilla para Rubble). Agrega luces o linternas para dar efecto tecnológico. Los niños pueden turnarse como líderes de misión y coordinar “rescates” en casa como si estuvieran en Bahía Aventura.

2. Pista de rescate con misiones en casa

Transforma el espacio en un circuito de aventuras. Usa cojines, sillas y cintas para crear obstáculos que simulen puentes, túneles o caminos peligrosos. Coloca pistas o retos en cada estación (rescatar un peluche, cruzar sin tocar el suelo, encontrar objetos escondidos). Puedes asignar a cada niño un personaje de Paw Patrol y darle una “misión especial”. La idea es que se sientan en una verdadera operación de rescate, con acción y trabajo en equipo.

3. Zona creativa “Taller de cachorros”

Arma una mesa de manualidades donde los niños puedan crear sus propios accesorios de Paw Patrol. Usa hojas, colores, pegatinas y materiales reciclados para hacer placas, máscaras o mini vehículos. Decora el espacio con colores vibrantes (rojo, azul, amarillo) y agrega dibujos de huellas o huesitos. Incluso puedes poner música de fondo de la serie para ambientar. Al final, cada niño presenta su creación como si fuera un nuevo integrante del equipo.