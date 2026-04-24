4 ideas para decorar de Paw Patrol para celebrar el Día del Niño en familia
Puedes hacer que sea uno de los mejores días de sus vidas con estos divertidos juegos basados en la caricatura infantil
El Día del Niño y la Niña 2026 llega la próxima semana pero no está de más comenzar con los planes de los preparativos para tener una gran sorpresa para tus hijos, sobrino y demás. Una gran idea es decorar al estilo Paw Patrol, una de las caricaturas infantiles más emocionantes para los pequeños.
Anteriormente, compartimos contigo ideas para karaoke, disfraces y decorativos de KPop Demon Hunters, pero ahora es turno de los cachorritos divertidos que se dedican a salvar a las personas.
Cómo hacer una fiesta de Paw Patrol para niños
En Pinterest, YouTube y TikTok puedes encontrar ejemplos de fiestas infantiles de las cuales te puedes inspirar para hacer una combinación de lo que más te guste para el Día del Niño y la Niña. El reto es diseñar el espacio. A continuación, te damos 3 ideas:
- 1. Centro de mando “Bahía Aventura” en la sala
Convierte tu sala en el cuartel general de la patrulla. Usa cartulinas de colores para simular pantallas y botones, y dibuja el logo de Paw Patrol en el centro. Coloca cajas o muebles pequeños como “estaciones de rescate” para cada personaje (una roja para Marshall, azul para Chase, amarilla para Rubble). Agrega luces o linternas para dar efecto tecnológico. Los niños pueden turnarse como líderes de misión y coordinar “rescates” en casa como si estuvieran en Bahía Aventura.
- 2. Pista de rescate con misiones en casa
Transforma el espacio en un circuito de aventuras. Usa cojines, sillas y cintas para crear obstáculos que simulen puentes, túneles o caminos peligrosos. Coloca pistas o retos en cada estación (rescatar un peluche, cruzar sin tocar el suelo, encontrar objetos escondidos). Puedes asignar a cada niño un personaje de Paw Patrol y darle una “misión especial”. La idea es que se sientan en una verdadera operación de rescate, con acción y trabajo en equipo.
- 3. Zona creativa “Taller de cachorros”
Arma una mesa de manualidades donde los niños puedan crear sus propios accesorios de Paw Patrol. Usa hojas, colores, pegatinas y materiales reciclados para hacer placas, máscaras o mini vehículos. Decora el espacio con colores vibrantes (rojo, azul, amarillo) y agrega dibujos de huellas o huesitos. Incluso puedes poner música de fondo de la serie para ambientar. Al final, cada niño presenta su creación como si fuera un nuevo integrante del equipo.