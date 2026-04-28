KPop Demon Hunters es la película que salió a la luz a finales de 2025 y en este año la rompe, ya que se posicionó como una de las favoritas tanto de los pequeños como de los adultos. Por lo anterior, es una buena idea hacer regalos para el Día del Niño y la Niña 2026 con los personajes principales, así como para decorar el Nintendo Switch con estas 3 ideas.

Estas ideas pueden ser un gran regalo para tu hijo, sobrino o nieto este 30 de abril, ya sea como decoración o como protector para evitar que dañe el videojuego. Para que todo salga bien, deberás buscar ayuda, pues algunos de los diseños se pueden realizar con máquinas especializadas, aunque una de ellas es de las más baratas en el mercado y hasta tú puedes hacerlo. Conoce los 8 tonos de uñas inspiradas en KPop Demon Hunters: no necesitas ser experto.

Las 3 ideas para decorar el Nintendo Switch de KPop Demon Hunters

1. Stickers o pegatinas: Esta es de las ideas para decorar el Nintendo Switch de KPop Demon Hunters más baratas, ya que existen algunos lugares donde las venden o incluso tú las puedes hacer y solo imprimir con el papel adecuado. Las opciones de decorado van desde los personajes principales y las armas hasta los logotipos de la película.

3 ideas para decorar el Nintendo Switch de KPop Demon Hunters para el Día del Niño 2026|Pinterest

2. Funda personalizada: Nada mejor que regalar una funda para el videojuego y así evitar dañarlo en caso de sufrir una caída. Puede ser una gran opción de regalo para este Día del Niño y la Niña. Hay diferentes modelos de carcasas, como lo son los glitter o uno más sencillo que solo haga referencia a la película.

3 ideas para decorar el Nintendo Switch de KPop Demon Hunters para el Día del Niño 2026|IA

3. Accesorios: Otro de los objetos para decorar el Nintendo Switch es agregar colgantes referentes a KPop Demon Hunters, ya sean dijes o charms metálicos y de plástico; sin duda le dará un aspecto diferente al videjuego.