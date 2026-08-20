¿Cómo se ve una picadura de chinche? Así puedes identificarla y saber qué hacer

Si te acabas de encontrar con que tienes ronchas en la piel que pueden derivarse de algún tipo de insecto y sospechas de las chinches, te ayudamos a despejar tus dudas. La picadura de una chinche de cama suele parecer una pequeña roncha roja, que provoca mucha comezón. Es difícil determinar al ver solo la roncha, pero algo que las delata es que se presentan en grupos o varias lesiones cercanas. Si con esto sigues sospechando que se trata de una chinche, lo que sigue es revisar tu colchón y el entorno donde duermes.

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¿Cómo saber si una picadura es de chinche?

En definitiva, la comezón y las ronchas pueden ser una pista, pero por sí solas no pueden confirmar que se trate de una chinche. Es por eso que la EPA recomienda buscar señales físicas y rastros como pequeñas manchas oscuras en las sábanas, manchas rojizas causadas por insectos aplastados, huevos o cáscaras y, por supuesto, chinches vivas.

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¿Dónde puedo buscar a las chinches?

El lugar más seguro para comenzar y donde con frecuencia se encuentran rastros de estos insectos en las costuras y etiquetas del colchón, la base, el cabecero y las grietas del marco de la cama. Si tienes chinches, lo más probable es que las encuentres ocultas en estos lugares durante el día.

¿Cómo eliminar las chinches de la cama?

Quisiéramos decirte que será fácil eliminarlas, pero no es así. Acabar con estos insectos requiere varias medidas y puede tomar semanas o incluso meses terminar con ellas, dependiendo de la magnitud del problema. Esto es lo que debes hacer:



Lava la ropa de cama y prendas que puedan entrar en secadora a lavar con agua a 60 °C durante 30 minutos al menos.

de cama y prendas que puedan entrar en secadora a lavar con agua a al menos. Llama a un profesional para que fumigue cada rincón o compra tus propios pesticidas y lee bien las instrucciones antes de usarlos.

o compra tus propios pesticidas y lee bien las instrucciones antes de usarlos. Puedes comprar fundas especiales para colchines y bases que ayudan a eliminar el problema.

que ayudan a eliminar el problema. Puedes comprar y colocar trampas de monitoreo y tratamientos profesionales contra este tipo de insectos.

Picaduras de chinche de la cama. Pueden vivir meses sin chupar sangre. Son en zig zag y no transmiten enfermedades. pic.twitter.com/2dCMe3vpGd — Julián Conejo-Mir (@julianconejomir) December 20, 2018

¿Cuándo debes llamar a un profesional?

Si te quieres ahorrar al profesional, es posible. Sin embargo, si estas continúan apareciendo a pesar de tus esfuerzos, lo mejor es recurrir a un profesional, pues puedes tener nidos fuera de control. Otra cosa que debes tomar en cuenta si vives en un departamento es avisar a tus vecinos o al casero, pues las otras viviendas pueden tener el mismo problema.