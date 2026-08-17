El cartón de huevo es un material que todos los días se desecha en casa, pero pocas personas se detienen a pensar si pueden reciclarlo para crear alguna manualidad. Por eso, si quieres innovar, comenzar un nuevo proyecto en casa y ahorrar dinero en decoración , estas ideas de tortugas son excelentes para empezar .

Estas son las mejores ideas para manualidades de tortugas con cartón de huevo

Hacer tortugas con cartón de huevo es muy sencillo. Todas estas versiones tienen una estructura similar y únicamente cambian los diseños, los colores y los detalles de pintura .

Tortugas con caparazón de cartón de huevo. Recorta una de las cavidades del cartón y úsala como caparazón. Puedes pintarla de verde y añadir cabeza, patas y cola de cartulina para crear una tortuga sencilla y colorida.

4 ideas de manualidades de tortugas con cartón de huevo que ya te sobra en la cocina.|Pinterest

Tortugas de colores con cartón de huevo. Utiliza diferentes tonos de pintura para decorar el caparazón y agrega pequeños detalles con marcador. Es una manualidad fácil para que los niños experimenten con colores y formas.

Tortugas con caparazón decorado con puntos. Después de pintar el cartón de huevo, añade círculos, líneas o pequeñas manchas para imitar los patrones del caparazón. Los detalles pueden hacerse con pintura o marcadores de colores para darle un toque más divertido.

4 ideas de manualidades de tortugas con cartón de huevo que ya te sobra en la cocina.|Pinterest

Tortugas de cartón de huevo para jugar. Puedes hacer varias tortugas de diferentes colores y tamaños para crear una pequeña colección. Son una opción económica para convertir materiales reciclados en juguetes o figuras decorativas.

¿Qué otras manualidades puedes hacer con cartón de huevo?

Si tienes cartón de huevo de sobra en casa, puedes hacer un montón de manualidades, como floreros de colores, adornos de pared, orugas para la habitación de los niños, macetas, vasos y hongos decorativos, entre muchas otras ideas. En redes sociales como Pinterest podrás encontrar manualidades con cartón de huevo y su paso a paso. ¡Deja que la imaginación vuele!