OFICIAL: Gran final de Survivor México La Reliquia en Llamas FECHA y HORA exacta

¡Un sobreviviente será el ganador de Survivor México! En la transmisión del 19 de agosto del 2026, el eliminado más reciente fue Javi, quien tuvo que enfrentarse contra Avril en un juego de extinción.

Conforme pasen los días habrá más eliminados. Por eso no debes perderte la gran final del reality, la fecha y hora exacta de transmisión será el 23 de agosto, la transmisión se va a realizar desde las 6 de la tarde (hora centro de México). Mientras que la semifinal se realizará el 21 de agosto.

¿Dónde puedo ver el en vivo de Survivor México?

Para ver el en vivo de Survivor México cuentas con muchas opciones disponibles para disfrutar de la transmisión completamente gratis. Puedes hacerlo desde la página web oficial en Azteca UNO o desde el canal de televisión abierta de Azteca UNO.

Por otro lado, puedes hacerlo desde la aplicación de TV Azteca en Vivo, donde podrás ver la transmisión en la fecha y hora exacta, empleando equipos móviles en los que descargues la app.

Si por alguna razón, te perdiste de la gran final en vivo, no te preocupes, puedes revivir cada instante desde la plataforma de Disney+, al terminar el capítulo se sube todo.

¿Quién fue eliminado de Survivor México hoy?

El eliminado más reciente se trata de Javier, quien perdió el 19 de agosto del 2026; sin embargo, se espera que en los siguientes días se den a conocer los siguientes eliminados. Hasta el momento, se mantienen fuera de Survivor México las siguientes personas:



Bobby Larios

Erick

Rey Grupero

Viviann Baeza

Sebastián Yate

Azalia Ojeda

Abel Robles

Aurélie Garzonio

Sheila Velázquez

Javier Márquez

Hasta el momento, se mantiene en la isla Anahí Izali, Tzasna Carrasco, Avril Andrade, Julio Camejo, Shada Hernández y Sahit Sosa; alguno de ellos podría convertirse en el ganador de la gran final, pero hay que esperar que en las siguientes pruebas no sean llevados al juego de extinción. No dejes pasar la fecha y hora exacta de transmisión, agéndalo para que no te lo pierdas.