¿El chile te puede ayudar a bajar de peso?, esto dice un informe de la UNAM

Uno de los sabores más populares entre los mexicanos es el chile, el cual no puede faltar en las comidas de millones de personas. Ante esta situación, se realizó una investigación liderada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con lo que se menciona en la investigación, se detalló que existe un componente del chile, el cual podría ser de gran ayuda para las personas que están buscando bajar de peso y mantener su figura, se trata de la capsaicina.

¿El chile te puede ayudar a bajar de peso?

Se sabe que esta sustancia, es la responsable del picor de los chiles. Además, en la planta tiene la función de un mecanismo de defensa, pero en el cuerpo activa unas reacciones diferentes. En la investigación que realizaron los expertos de la UNAM, se destacan algunos efectos antiinflamatorios, analgésicos, anticancerígenos y cardiovasculares.

En cuanto a la pérdida de peso, cuando se consume picante se suele comenzar a sudar; este efecto se le conoce como termogénesis, en el cual el cuerpo empieza a degradar grasa para generar calor. La capsaicina acelera este proceso, incrementando el metabolismo en un 23% de forma temporal.

Pero eso no es todo, ya que también se pueden tener otro tipo de beneficios:



Reducir el apetito.

Aumentar la sensación de saciedad.

Mejorar el metabolismo.

Reducir los niveles de triglicéridos en la sangre.

Entonces el chile si ayuda a bajar de peso, ya que es un estimulante para quemar más calorías, aunque no lo hace solo. Por lo que siempre se debe de tener una dieta saludable, dormir las horas necesarias para un buen descanso y hacer ejercicio por lo menos tres veces por semana.

