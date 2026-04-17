¡ÚLTIMA HORA! Ya nació la hija de la Máxima Autoridad de Exatlón México

Es oficial, la hija de Antonio Rosique y Michelle Saide acaba de nacer este 16 de abril. A través de redes sociales la esposa de la Máxima Autoridad de Exatlón compartió las tiernas imagenes de la pequeña Amaia. Por su parte, Rosique publicó en sus historias de instagram una fotografía en el quirofano con la pequeña. La noticia de la espera de su hija fue dada a conocer el pasado 2 de diciembre del año pasado.

¿Cómo fue el anuncio del embarao de Michelle Saide?

A través de redes sociales Michelle Saide y Antonio Rosique, la Máxima Autoridad de Exatlón México compartieron en su cuenta de instagram la noticia de que se convertirían en padres. La noticia fue dada a conocer mediante las imagenes de una ecografía y las de un pastel con las palabras "oh baby", el cuál era de color rosa por lo que anunciaban que tendrían una pequeña, misma que se llama Amaia. La publiación superó los sesenta mil likes y recibieron comentarios de felicitaciones por parte de Kristal Silva, Luz Elena González, El Capi Pérez, Christian Lara, Casandra Ascencio, Heliud Pulido, Gloria Murillo, Daniel Corral, Vanessa Claudio, entre otras figuras públicas reconocidas.

¿Quién es Antonio Rosique?

Antonio Rosique es uno de los periodistas deportivos y conductores más reconocidos en el país. Es reconocido por ser la "Máxima Autoridad" de Exatlón México, uno de los programas más importantes y exitosos de la televisión mexicana el cual está enfocado en deportivo de alto rendimiento, en donde las celebridades compiten en circuitos que ponen a prueba su fuerza y resistencia. Dentro de la trayectoria profesional de Rosique destaca que ha cubierto Juegos Olímpicos y Copas del Mundo demostrando su gran talento comunicativo ante cámaras además de que es uno de los favoritos de todo el público.

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