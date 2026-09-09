5 ideas creativas para decorar tus fundas de laptop de Bob Esponja paso a paso

Ideas creativas hay en todos lados y parecen multiplicarse en las redes sociales. A diario podemos encontrar nuevos proyectos y se convierten en una clara invitación a tomarnos un respiro de nuestras rutinas y ponernos manos a la obra.

Caminos de la Vida | Programa 6 de septiembre 2026

Las ideas DIY y las manualidades concentran proyectos en donde la imaginación juega un rol central y cuyos resultados son recibidos de la mejor manera. Incursionar en ellas alimenta nuestra creatividad pero también puede ser un gran entretenimiento y un alivio natural para las situaciones de estrés.

DIY de Bob Esponja

La versatilidad de los proyectos permite que seamos nosotros los que elijamos el tema en primera instancia. Luego, la búsqueda de ideas que realizamos es la que nos ayuda a encontrar esa idea DIY que más nos convenza.

En esta oportunidad, se presentan 5 propuestas inspiradas en la popular serie animada Bob Esponja. El personaje amarillo y sus divertidos compañeros de trama pueden embellecer la funda de una laptop por lo que saber cómo hacerlo se torna interesante.

Fundas de laptop de Bob Esponja

Decorar tu funda de laptop con el universo de Bob Esponja es una excelente forma de añadir color, dinamismo y un toque nostálgico a tus objetos de uso diario. Además de proteger tu equipo, esta idea DIY sirve para personalizar tu espacio de trabajo utilizando diversas técnicas de manualidades, desde la pintura acrílica hasta el collage en tela como se detalla a continuación:

Patrón de "Pared de Piña" en textura 3D

Limpia la superficie de una funda rígida con alcohol. Dibuja a lápiz un patrón de líneas diagonales cruzadas para imitar la piel de la piña. Aplica pintura acrílica color naranja o amarillo mostaza en toda la base. Usa pintura textil o pasta dimensional verde para crear las hojas superiores en la parte cerca del cierre. Con marcador permanente negro o azul oscuro, repasa las líneas diagonales y añade pequeñas flores de Fondo de Bikini alrededor.

Funda de Fieltro de Patricio Estrella

Mide la superficie de tu funda de tela o neopreno. Recorta en fieltro rosa la silueta del cuerpo de Patricio y en fieltro verde con flores moradas la parte de su pantalón. Adhiere las piezas con silicón frío o pegamento para tela comenzando por la base (el pantalón). Agrega los ojos y la boca recortando detalles en fieltro blanco, negro y rojo. Cose los bordes con una puntada festón sencilla para asegurar que no se despegue con el uso.

Collage de Parches y Stickers de Fondo de Bikini

Reúne parches bordados termoadhesivos de tus personajes favoritos (Bob Esponja, Calamardo, Plankton). Organiza la composición sobre la funda antes de fijar cualquier elemento para equilibrar el diseño. Pega los parches usando un adhesivo multisuperficie fuerte si la funda es sintética, o aplícales calor con plancha si es de tela de algodón. Rellena los espacios vacíos dibujando pequeñas medusas y burbujas con marcadores para tela o posca. Aplica una capa fina de barniz sellador mate para proteger los detalles dibujados contra el roce diario.

Pintura estilo "Bob Cara Gigante"

Aplica una capa de pintura base amarilla sobre la funda (ideal para materiales rígidos o de piel sintética). Dibuja con lápiz blando únicamente los ojos grandes y la sonrisa característica con los dos dientes frontales en el centro de la funda. Pinta los ojos usando azul brillante, blanco y negro con pinceles de detalle. Traza los contornos faciales con marcador permanente negro de punta fina. Sella el trabajo con un aerosol transparente protector (brillante o satinado) para evitar que la pintura se descarapeles.

Efecto Medusa en relieve con Resina UV