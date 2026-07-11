El Chef Edgar Núñez revela a qué cocineros de MasterChef 24/7 les ve posibilidades de llegar a la final

La competencia en MasterChef 24/7 entra en una etapa decisiva y cada reto comienza a perfilar a los cocineros con mayores posibilidades de llegar hasta la gran final. En ese contexto, la opinión de los "Maestros del fuego" cobra un peso especial, pues son ellos quienes han seguido de cerca la evolución de cada participante desde el inicio del reality. De acuerdo con el Chef Edgar Núñez, estos son los concursantes que podrían llevarse el premio y el gran trofeo del reality.

En la clase del chef Edgar Núñez conocieron el recaudo rojo

Los cocineros con posibilidad de llegar a la final de MasterChef 24/7, según el Chef Edgar

Durante una entrevista en Ventaneando, el Chef Édgar compartió quiénes son, desde su perspectiva, los aspirantes que han demostrado el nivel necesario para pelear por el título. Aunque señaló a dos concursantes como los favoritos, también reconoció que hay otros cocineros que han mostrado "destellos" de talento y que aún podrían sorprender en la recta final de la competencia de cocina.

"O sea, yo creo que más a Julio y a Antrax puede ser. Hay alguien que luego de repente tiene ahí destellitos, ¿no? Como Carmen, como Jazmín", explicó.

Más allá de la técnica, el "Maestro del fuego" en MasterChef México 2026 enfatizó que la necesidad y la ambición personal funcionan como los motores principales para alcanzar el éxito gastronómico. Según su perspectiva, el hambre de superación, ya sea económica o profesional, es el ingrediente esencial que impulsa a los individuos a sobresalir.

"Siempre digo que la necesidad es la mejor, es como el hambre, ¿no? O sea, es el mejor sazón, te mueve (...) la necesidad es algo bien importante en la vida de uno, ¿no? O sea, siempre hay que tener necesidad de de pues o económica o de ser alguien, ¿no? Entonces eh... saliendo la necesidad es lo que les va a a lo que los va a a mover a picar la cresta", agregó.

El "Maestro del fuego" y la disciplina en MasterChef México

En la entrevista, el Chef Édgar Núñez también analizó los retos de dirigir a participantes de diversos orígenes en una competencia culinaria, haciendo referencia a que MasterChef 24/7 es "como un pozole". El experto explica que la cocina funciona como un crisol donde convergen distintas realidades sociales y niveles educativos de todo México. Su labor principal consiste en guiar y disciplinar a los concursantes, enseñándoles normas de conducta que muchos nunca conocieron en sus hogares.

El "Maestro del fuego" destaca que, aunque es comprensible la falta de instrucción en sectores vulnerables, le resulta inaceptable la falta de respeto de quienes sí tuvieron acceso a una buena educación. En última instancia, el chef asume un rol de educador para unificar comportamientos dentro de un entorno profesional exigente.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.