Tómate 5 minutos para evaluar a tu bebé y conocer su estado de salud

Cuando nace un bebé es importante realizarle todos los chequeos médicos para saber cuál es su estado de salud. Ante esto es que surge la importancia del tamiz neonatal cardiológico que es una herramienta muy importante en el ámbito de la salud.

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Los doctores manifestaron que es un estudio sencillo, rápido e indoloro que es muy efectivo para identificar las denominadas cardiopatías congénitas críticas desde el momento en que los bebés llegan al mundo.

¿En qué consiste este método en un bebe?

Si por medio de este procedimiento se descubre las malformaciones que puede llegar a tener un bebé y después se determina si se necesitan procedimientos quirúrgicos o cateterismo cardíaco durante el primer mes de vida. La intervención en este periodo es determinante para la supervivencia del paciente.

En cuanto al tamiz es un estudio que consiste en la saturación de oxígeno mediante un oxímetro especial, el cual se coloca en la mano derecha y en cualquiera de los pies del recién nacido para identificar posibles alteraciones que requieran estudios más específicos.

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Sirve para detectar las malformaciones graves que pueden poner en riesgo la vida de los bebés. Los especialistas manifiestan que la detección debería ser in útero por medio de ultrasonidos estructurales entre las 18 y 24 semanas de gestación. Ante la imposibilidad de realizar este tamizaje prenatal en todos los casos, el tamiz neonatal cardíaco se vuelve indispensable antes de que el bebé sea egresado del hospital.

Si se detecta que el bebé tiene una cardiopatía congénita independientemente si es o no crítica, debe ser evaluado toda su vida. Además, luego de las intervenciones el seguimiento del profesional es vital.

Por otro lado, es importante que los padres realicen constantemente controles de niño sano para identificar signos de alerta como soplos, bajo peso o arritmias, para derivar al menor con un cardiólogo pediatra en caso de ser necesario.