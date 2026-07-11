7 hábitos de movilidad articular para prevenir lesiones de rodilla y espalda si corres o caminas a diario

La rigidez articular se acumula por el impacto repetitivo de correr o caminar constantemente. La movilidad es necesaria para evitar lesiones crónicas en la rodilla y la espalda baja.

Al realizar estos movimientos cíclicos, las articulaciones absorben de manera continua el peso del cuerpo multiplicándose por cada zancada.

Si el organismo carece de la flexibilidad dinámica necesaria, las fuerzas mecánicas no se distribuyen de forma correcta, obligando a los tendones y a la columna lumbar a compensar la falta de amortiguación.

Exclusiva: Hija de Carmen Salinas ya emprendió acciones legales por las polémicas declaraciones en contra de su madre

Los 7 hábitos de movilidad articular para prevenir lesiones

Los 7 mejores hábitos de movilidad articular corrigen algunas restricciones que comúnmente detonan dolores de rodilla y espalda:

Movilidad de tobillo con flexión

Colócate de pie frente a una pared a unos 10 centímetros de distancia. Lleva una rodilla hacia adelante intentando tocar la pared con ella sin despegar el talón del suelo.

Rotaciones externas de cadera

Da un paso largo al frente en posición de desplante, apoya las manos en el suelo por dentro del pie delantero y dibuja círculos suaves con la cadera hacia adelante y hacia atrás.

Los mejores ejercicios para evitar lesiones articulares|moona.lt

Desplazamientos laterales

Separa las piernas ampliamente y desciende el peso de tu cuerpo hacia el lado derecho doblando esa rodilla, mientras mantienes la pierna izquierda completamente estirada. Alterna de lado de forma fluida.

Movilidad torácica

En posición de cuatro puntos en el suelo, pasa el brazo derecho por debajo de tu cuerpo apoyanfo el hombro en el piso y luego elévalo hacia el techo rotando todo el torso.

Balanceos de pierna

Apóyate de una pared y balancea una pierna libremente hacia adelante y hacia atrás y luego de izquierda a derecha, cruzando por delante de tu cuerpo.

Los ejercicios articulares que debes hacer si corres o caminas todos los días|Pexels: Kindel Media

Activación del arco plantar y flexores de los dedos

Descalza, apoya los pies en el suelo e intenta separar y elevar los dedos del pie de forma individual, o realiza círculos suaves controlados con los tobillos en el aire.

Estiramiento dinámico de la cadena posterior

De pie sobre una pierna, inclina el torso hacia adelante de manera recta mientras elevas la otra pierna hacia atrás, formando una línea recta horizontal. Regresa al centro de forma controlada.

