7 síntomas invisibles que alertan que tu piel está sufriendo deshidratación profunda

La deshidratación profunda de la piel es conocida como un déficit hídrico en el estrato córneo y las capas profundas de la epidermis. Se trata de una condición celular que suele confundirse erróneamente con tener un tipo de piel seca.

A diferencia de la piel seca, que es genética y se caracteriza por la falta de lípidos, la deshidratación es un estado temporal provocado por la pérdida acelerada de agua que afecta tanto a pieles grasas como mixtas.

Cuando las acuaporinas fallan o la barrera cutánea se debilita, el rostro pierde su capacidad de retener la humedad, desencadenando un proceso de marchitamiento celular silencioso que altera las funciones biológicas del tejido.

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Los 7 síntomas invisibles que alertan que tu pie está deshidratada

Líneas de deshidratación finas

Aparecen una red de líneas microscópicas y superficiales al gesticular o sonreír, especialmente alrededor de los ojos y en las mejillas, que desaparecen por completo unas horas después de aplicar una crema hidratante.

Piel grasa pero tirante

El rostro se siente opresivo, acartonado y rígido después de lavarlo, pero a las pocas horas tu zona T produce una cantidad exagerada de brillo y grasa superficial.

Los síntomas que indican que tu piel está deshidratada|Pexels: Angela Roma

Maquillaje que se cuartea o absorbe

Cuando aplicas tu base o corrector, después de un par de horas desaparece o se asienta en parches secos y se cuartea.

Pérdida total de brillo natural

Tu rostro luce gris, apagado y cansado. Incluso si duermes las horas necesarias y utilizas productos aclarantes o exfoliantes con regularidad.

Picazón vaga y aumento de la sensibilidad

Experimentas una sensación de hormigueo, incomodidad o picazón leve a lo largo del día, especialmente en ambientes con aire acondicionado o calefacción.

Estos síntomas indican que tu piel está deshidratada|Pexels: Angela Roma

Falta de rebote en la piel

Si pellizcas suavemente la piel de tu mejilla hacia arriba durante un par de segundos, notas que al soltarla tarda un instante visible en regresar a su posición plana original.

Productos de rutina habitual provocan escozor

Las cremas hidratantes, sueros o tónicos que antes tolerabas a la perfección ahora te generan una sensación de ardor o quemazón leve durante los primeros 30 segundos de su aplicación.

