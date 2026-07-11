MasterChef 24/7: El truco de los cocineros para quitar el cochambre de los trastes con poco esfuerzo pon un truco casero

Mantener una estación impecable es una de las reglas de oro e inquebrantables dentro de MasterChef 24/7. En el reality, el tiempo es el peor enemigo de los participantes; cada segundo invertido en tallar una olla quemada o una sartén cubierta de grasa vieja es tiempo perdido que puede costar la permanencia en el programa.

Ante la presión de las evaluaciones de los jueces, quienes exigen pulcritud absoluta en las estaciones de trabajo, los cocineros recurren a métodos de limpieza ultra eficientes que eliminan la suciedad más persistente en cuestión de minutos y sin desgastarse los brazos.

¿Cómo quitar el cochambre de los trastes?

Un truco estelar de los cocineros para arrancar el cochambre pesado de manera casi inmediata no requiere de costosos productos químicos, sino de una infalible fórmula casera que puedes replicar en tu hogar.

La combinación de ingredientes que los profesionales emplean para devolverle el brillo al acero y el peltre se basa en una reacción efervescente natural. Cuando las sartenes acumulan esa costra oscura producto de aceites quemados y altas temperaturas, tallar con una esponja convencional solo daña el material y agota al cocinero. La solución radica en la química básica de dos elementos comunes de la despensa.

Paso a paso para quitar el cochambre de los trastes

Espolvorea una capa generosa de bicarbonato de sodio directamente sobre la superficie afectada por el cochambre, asegurándote de cubrir por completo las zonas negras o pegajosas.

Rocía vinagre blanco (puedes usar un atomizador) sobre el bicarbonato. En ese instante se producirá una efervescencia que comenzará a levantar y ablandar la grasa incrustada desde la base.

Para maximizar el efecto en ollas muy dañadas, añade un chorro de agua hirviendo y deja reposar la mezcla durante 15 o 20 minutos.