Estos son los 5 diseños de uñas que serán TENDENCIA esta primavera 2026; son perfectas para el día a día y para eventos
Estos son los diseños de uñas que estarán en tendencia y harán lucir tus manos fabulosas esta primavera 2026.
Estamos a pocas semanas de entrar a la primavera y para muchas personas, ésta es su época favorita del año, pues suele haber un clima que permite usar combinaciones de ropa distintas a las del resto de las temporadas del año, por lo que las uñas siempre suelen ser un gran complemento que no puede faltar.
Ya sea que busques algún modelo que esté en tendencia o quieras tomar ideas para inspirar el diseño de tus uñas, nosotros te dejaremos algunas de las recomendaciones que sí o sí te harán lucir en esta nueva temporada del año, donde tanto las formas como los colores ganarán gran terreno contra las texturas.
¿Cuáles son los modelos de uñas en tendencia en primavera 2026?
Aunque ya vamos teniendo una idea de lo que serán las tendencias para este año, estas suelen tomar nuevos rumbos o corrientes sobre el desarrollo, por lo que estas son recomendaciones que te harán lucir increíble.
- Uñas Nube: Este color “nube” será el protagonista del año, el cuál va de un blanco cremoso, tenue que transmite serenidad, tal como se siente al entrar a una nueva temporada.
- Uñas Milky: Otro acabado que será tendencia en estos meses son los lechosos o traslúcidos, mismos que dan un aspecto de pulcritud y buena salud, ideales para esta primavera de 2026.
- Micro French Tips: Este diseño clásico francés de una vista fresca con esa punta fina en color blanco o tonos pastel, ideal para esta nueva temporada, siendo discreto pero a la vez sutil.
- Aperlado y Cromo: Este acabado tipo perla o nacarado es uno de los diseños que más reflectores han ganado en esta temporada, yendo un poco más hacia lo minimalista.
- Cat Eye Magnético: Este modelo genera un efecto de luz en movimiento que aporta un aire de elegancia sin la necesidad de tener diseños tan complejos, apostando por lo simple.