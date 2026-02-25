Estos son los 5 diseños de uñas que serán TENDENCIA esta primavera 2026; son perfectas para el día a día y para eventos

Estamos a pocas semanas de entrar a la primavera y para muchas personas, ésta es su época favorita del año, pues suele haber un clima que permite usar combinaciones de ropa distintas a las del resto de las temporadas del año, por lo que las uñas siempre suelen ser un gran complemento que no puede faltar.

Ya sea que busques algún modelo que esté en tendencia o quieras tomar ideas para inspirar el diseño de tus uñas, nosotros te dejaremos algunas de las recomendaciones que sí o sí te harán lucir en esta nueva temporada del año, donde tanto las formas como los colores ganarán gran terreno contra las texturas.

¿Cuáles son los modelos de uñas en tendencia en primavera 2026?

Aunque ya vamos teniendo una idea de lo que serán las tendencias para este año, estas suelen tomar nuevos rumbos o corrientes sobre el desarrollo, por lo que estas son recomendaciones que te harán lucir increíble.

