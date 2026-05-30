Cómo definir unos pómulos planos con técnicas de luz

Expertos en el mundo del maquillaje recomiendan que al trabajar con pómulos planos se utilicen los iluminadores para generar una ilusión tridimensional de volumen y altura.

De acuerdo con las técnicas avanzadas del visajismo, la luz tiene la propiedad de expandir visualmente, además de elevar y traer hacia enfrente las zonas del rostro en donde se coloque.

Hoy te presentamos los 7 mejores pasos para definir pómulos planos, alejándose de las técnicas tradicionales que en ocasiones se enfocan en hundir ciertas áreas del rostro.

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Los 7 pasospara definir pómulos planos con maquillaje

Preparar una base húmeda y reflectante

Primero deberás aplicar una prebase iluminadora o un hidratante que contenga brillo en la zona alta de las mejillas, así crearás luminocidad que parecerá nacer desde el interior de la piel.

Aplicar corrector dos tonos más claro

Utiliza un producto de alta cobertura y traza un triángulo invertido de corrector claro debajo de los ojos, extendiendo la base del tríangulo justo por encima de los huesos de tus pómulos.

Al aclarar todo el cuadrante superior de la mejilla, obtendrás un contraste inmediato que destaque esta zona de tu rostro.

Crear un punto focal con iluminador

Para este paso debes colocar tres puntos de iluminador líquido o en crema exactamente en la parte más alta de la manzana de la mejilla. Así reflejarás la luz exterior cada vez que te muevas.

La forma correcta de aplicar iluminador para resaltar tus pómulos|Pinterest

Difuminado

Se recomienda fundir el iluminador líquido utilizando los dedos o una esponja húmeda y realizando toques suaves hacia arriba y hacia afuera.

Sellar con iluminador en polvo

Aplica una capa ligera de iluminador en polvo con una brocha de abanico o una brocha cónica de difuminar exactamente sobre las zonas donde se colocó el producto en crema.

Matizado estratégico

Pon un poco de polvo traslúcido mate justo debajo del pómulo, en la zona del hundimiento natural, en lugar del contorno oscuro, así crearás un contraste puro.

El maquillaje ideal para resaltar tus pómulos con iluminador|Pinterest

Rubor luminoso

Finalmente, aplica rubor con destellos dorados o satinados en la parte externa del pómulo, justo donde se unen el iluminador y el resto de la piel.

