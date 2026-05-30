De acuerdo con expertos, el objetivo principal al maquillar un rostro redondo es estructurar las facciones a través de líneas diagonales y juegos con luces y sombras.}

Los principios del visajismo explicados por firmas de cosmética dicen que la clave está en crear una ilusión óptica de longitud, evitando los trazos horizontales o excesivamente circulares que enfatizan la redondez de las mejillas.

Noticias Jalisco del 29 de mayo 2026

Los 7 errores que cometes al maquillar un rostro redondo

Al maquillar este tipo de estructura ósea, podemos caer en el error de repetir tendencias aunque tengamos diferentes necesidades. Los principales errores son:

Aplicar rubor

El error está en sonreír y colocar rubor justo en el centro de los pómulos de manera circular. El efecto negativo es que este tipo de maquillaje resalta el volumen frontal de la mejilla, haciendo que el rostro luzca más ancho y esférico.

Trazar cejas

Seguir la lína natural del rostro y depilar o maquillar las cejas con un arco circular o completamente recto es un error. Ya que así se potencian la forma del rostro, mientras que las planas acortan visualmente.

La forma correcta de maquillar un rostro redondo, según expertos|Pinterest

Usar el iluminador

El error es colocar iluminadores con brillo sobre toda la parte superior del hueso del pómulo, ya que la luz aporta volumen y ensancha ópticamente los laterales del rostro.

Difuminar el contorno

El error es aplicar el tono oscuro del contorno en una línea recta que va desde la oreja hacia la comisura de los labios, ya que esto acorta el rostro por la mitad y lo hace ver más corto.

Delineado de labios

El errore es maquillar los labios redondeando el arco de cupido y exagerando la línea de los labios inferiores. Esto añade un punto focal circular extra.

La forma correcta de maquillar un rostro redondo|Pinterest

Base de maquillaje

El error es llevar una piel con acabado excesivamente glowy o húmedo en todo el rostro. El brillo refleja la luz en todas las direcciones y aumenta volumen.

Delineado de ojos

El error es hacer un cat-eye largo que se extiende de manera plana hacia las sienes o trazar una línea muy gruesa sobre el párpado.