Cómo evitar el oscurecimiento de las axilas: 7 hábitos

El oscurecimiento de las axilas es uno de los problemas más comunes en esta zona de la piel; para evitarlo, es necesario también prevenir la inflamación y la fricción constante, factores que activan la producción excesiva de melanina.

De acuerdo con expertos en dermatología, la piel de los pliegues corporales es sumamente sensible, y si se irrita por malos hábitos, puede responder con una hiperpigmentación postinflamatoria, oscureciendo el tejido.

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Los 7 hábitos para evitar las axilas oscuras

Utilizar desodorantes libres de alcohol y fragancias sintéticas

Procura revisar las etiquetas de los productos de higiene personal y elegir las fórmulas que sean hipoalergénicas, neutras o diseñadas especialmente para pieles sensibles.

Lubricar la piel y usar cuchillas nuevas al rasurar

Debes sustituir los rastrillos desgastados con regularidad, además de siempre aplicar un gel o una espuma de afeitar o jabón cremoso, evitando que la cuchilla pase por la piel seca, ya que esto la irrita.

No usar remedios caseros abrasivos

Descarta por completo la aplicación directa de mezclas caseras que contengan ingredientes como el bicarbonato de sodio, el limón o el agua oxigenada.

Los mejores hábitos para tener unas axilas sin manchas|Pexels: Sasha Kim

Hidratar las axilas diariamente después del baño

Extiende el uso de cremas hidratantes corporales o de geles ligeros a la zona de las axilas, especialmente si tienen ingredientes como el aloe vera o las ceramidas.

Usa prendas de fibras naturales y holgadas en la zona de las axilas

Debes preferir usar ropa confeccionada con telas transpirables como el algodón o el lino, además de evitar las prendas excesivamente ajustadas bajo los hombros.

Evita el uso de esponjas, estropajos o cepillos durante la ducha

Necesitas lavar tus axilas utilizando únicamente las manos y un limpiador o jabón líquido que sea suave. Trata de no frotar la piel de manera enérgica, ya que podrías intensificar el color oscuro de la piel.

Lo que debes hacer para no tener las axilas oscuras|Pexels: Anna Shvets

Aplica protector solar ante la exposición al sol

Puedes aplicar un protector solar con un factor mínimo de FPS 30 en las axilas cuando utilices bikinis o blusas y ropa deportiva que no tengan mangas.