Cómo evitar el oscurecimiento de las axilas: 7 hábitos
Descubre cuáles son los mejores 7 hábitos para evitar el oscurecimiento en las axilas y cuáles son los trucos para lucir una piel perfecta en esta zona
El oscurecimiento de las axilas es uno de los problemas más comunes en esta zona de la piel; para evitarlo, es necesario también prevenir la inflamación y la fricción constante, factores que activan la producción excesiva de melanina.
De acuerdo con expertos en dermatología, la piel de los pliegues corporales es sumamente sensible, y si se irrita por malos hábitos, puede responder con una hiperpigmentación postinflamatoria, oscureciendo el tejido.
Nando y Toño son médiums, pero su trabajo les traerá problemas | Lo Que La Gente Cuenta
Los 7 hábitos para evitar las axilas oscuras
- Utilizar desodorantes libres de alcohol y fragancias sintéticas
Procura revisar las etiquetas de los productos de higiene personal y elegir las fórmulas que sean hipoalergénicas, neutras o diseñadas especialmente para pieles sensibles.
- Lubricar la piel y usar cuchillas nuevas al rasurar
Debes sustituir los rastrillos desgastados con regularidad, además de siempre aplicar un gel o una espuma de afeitar o jabón cremoso, evitando que la cuchilla pase por la piel seca, ya que esto la irrita.
- No usar remedios caseros abrasivos
Descarta por completo la aplicación directa de mezclas caseras que contengan ingredientes como el bicarbonato de sodio, el limón o el agua oxigenada.
- Hidratar las axilas diariamente después del baño
Extiende el uso de cremas hidratantes corporales o de geles ligeros a la zona de las axilas, especialmente si tienen ingredientes como el aloe vera o las ceramidas.
- Usa prendas de fibras naturales y holgadas en la zona de las axilas
Debes preferir usar ropa confeccionada con telas transpirables como el algodón o el lino, además de evitar las prendas excesivamente ajustadas bajo los hombros.
- Evita el uso de esponjas, estropajos o cepillos durante la ducha
Necesitas lavar tus axilas utilizando únicamente las manos y un limpiador o jabón líquido que sea suave. Trata de no frotar la piel de manera enérgica, ya que podrías intensificar el color oscuro de la piel.
- Aplica protector solar ante la exposición al sol
Puedes aplicar un protector solar con un factor mínimo de FPS 30 en las axilas cuando utilices bikinis o blusas y ropa deportiva que no tengan mangas.