3 mascarillas caseras para manos con manchas de sol
Descubre cuáles son las 3 mejores mascarillas caseras para manos con manchas de sol, para lucir una piel más uniforme y luminosa usando ingredientes naturales
Las manos con manchas de sol requieren de tratamientos especiales que se consiguen con mascarillas caseras. El objetivo es acelerar la renovación celular y frenar la producción de melamina.
Algunos de los ingredientes que emplearemos tienen propiedades aclarantes y que permiten regenerar esta zona, que se caracteriza por ser sumamente delgada y estar constantemente expuesta a la radiación.
Para combatir las hiperpigmentaciones, se debe recurrir a activos caseros que contienen ácidos naturales y antioxidantes capaces de unificar el tono de la piel de forma progresiva.
Las 3 mascarillas caseras para manos con manchas
- Mascarilla de yogur natural y miel
El proceso es mezclar dos cucharadas de yogur natural, sin azúcar ni saborizantes, con una cucharada de miel de abejas pura y aplicarla en las manos limpias, dejando actuar al menos 20 minutos antes de retirar con agua templada.
El yogur es rico en ácido láctico, un alfaociácido que hace una exfoliación química suave y elimina las células muertes pigmentadas que se encuentran en la superficie, mientras que la miel aporta hidratación profunda y antioxidantes que reparan el daño solar.
- Mascarilla de avena y jugo de limón
Se consigue triturando una cucharada de hojuelas de avena hasta obtener un polvo fino y se mezcla con el jugo de medio limón fresco hasta formar una pasta homogénea.
Se debe esparcir sobre las manchas y dejar actuar máximo durante 15 minutos, después necesitas enjuagar minuciosamente con abundante agua fría.
El limón aporta una alta concentración de ácito cítrico y vitamina C, potentes inhibidores de la enzima responsable de la pigmentación, mientras que la avena ayuda a calmar la piel.
- Mascarilla de aloe vera y aceite de rosa mosqueta
Deberás extraer una cucharada de gel puro de la penca de aloe vera y luego agregar 5 gotas de aceite de rosa mosqueta, después colocar en las manos y masajear hasta que se absorba.
Puedes dejarlo actuar durante toda la noche como un tratamiento aclarante y humectante intensivo.