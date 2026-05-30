3 mascarillas caseras para manos con manchas de sol

Las manos con manchas de sol requieren de tratamientos especiales que se consiguen con mascarillas caseras. El objetivo es acelerar la renovación celular y frenar la producción de melamina.

Algunos de los ingredientes que emplearemos tienen propiedades aclarantes y que permiten regenerar esta zona, que se caracteriza por ser sumamente delgada y estar constantemente expuesta a la radiación.

Para combatir las hiperpigmentaciones, se debe recurrir a activos caseros que contienen ácidos naturales y antioxidantes capaces de unificar el tono de la piel de forma progresiva.

Las 3 mascarillas caseras para manos con manchas

Mascarilla de yogur natural y miel

El proceso es mezclar dos cucharadas de yogur natural, sin azúcar ni saborizantes, con una cucharada de miel de abejas pura y aplicarla en las manos limpias, dejando actuar al menos 20 minutos antes de retirar con agua templada.

Las mejores mascarillas caseras para manos suaves y bonitas|Pexels: ROCKETMANN TEAM

El yogur es rico en ácido láctico, un alfaociácido que hace una exfoliación química suave y elimina las células muertes pigmentadas que se encuentran en la superficie, mientras que la miel aporta hidratación profunda y antioxidantes que reparan el daño solar.

Mascarilla de avena y jugo de limón

Se consigue triturando una cucharada de hojuelas de avena hasta obtener un polvo fino y se mezcla con el jugo de medio limón fresco hasta formar una pasta homogénea.

Se debe esparcir sobre las manchas y dejar actuar máximo durante 15 minutos, después necesitas enjuagar minuciosamente con abundante agua fría.

El limón aporta una alta concentración de ácito cítrico y vitamina C, potentes inhibidores de la enzima responsable de la pigmentación, mientras que la avena ayuda a calmar la piel.

Mascarillas caseras para quitar las manchas de las manos|Pexels: Juan Pablo Serrano

Mascarilla de aloe vera y aceite de rosa mosqueta

Deberás extraer una cucharada de gel puro de la penca de aloe vera y luego agregar 5 gotas de aceite de rosa mosqueta, después colocar en las manos y masajear hasta que se absorba.

Puedes dejarlo actuar durante toda la noche como un tratamiento aclarante y humectante intensivo.