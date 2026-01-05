43 diseños de uñas para pies que se ven elegantes: están decoradas para que te veas “cara”

Las uñas de los pies también son importantes. Aunque suelen ser menos visibles que las de las manos, la pedicura dice mucho de quien la luce. Por eso, en esta selección de 48 diseños te mostramos varios modelos que te encantarán, ya que lucen elegantes, sofisticados y con acabados únicos.

De acuerdo con la revista Clara, la manicura en los pies es ideal para el verano y, como poco a poco llegará el calor, es importante estar preparada para usar sandalias con alguno de estos modelos, que son una apuesta segura para lucir más chic .

Uno por uno, los diseños de uñas para pies que te harán ver elegante

Francés clásico con brillo: base nude con punta blanca y una capa de brillo extra para elegancia total; combina perfectamente con sandalias metálicas y vestidos veraniegos.

Checa este diseño de pedicura.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Micro-francés ultra fino: líneas blancas casi imperceptibles sobre tono natural para un acabado delicado; ideal con outfits minimalistas y ropa neutra.

líneas blancas casi imperceptibles sobre tono natural para un acabado delicado; ideal con outfits minimalistas y ropa neutra. Blanco escarchado: esmalte blanco con brillo sutil que refleja la luz como hielo fino; luce precioso con sandalias doradas o bolsas de piel.

esmalte blanco con brillo sutil que refleja la luz como hielo fino; luce precioso con sandalias doradas o bolsas de piel. Shimmer nude perlado: nude suave con efecto perlado elegante; perfecto con pantalones palazzo y blusas satinadas.

nude suave con efecto perlado elegante; perfecto con pantalones palazzo y blusas satinadas. Efecto vidrio roto (shattered glass): foil espejo sobre base clara que brilla como joya; combina con vestidos de noche.

foil espejo sobre base clara que brilla como joya; combina con vestidos de noche. Rhinestones en francés: pedicura francesa con pequeñas gemas en la punta o en el dedo gordo; ideal con tacones y outfits de gala.

pedicura francesa con pequeñas gemas en la punta o en el dedo gordo; ideal con tacones y outfits de gala. Lavanda digital chrome: tono lavanda metalizado con toque holográfico; va con looks modernos en tonos pastel.

tono lavanda metalizado con toque holográfico; va con looks modernos en tonos pastel. Terracota mate: esmalte terracota con acabado mate sofisticado; combina con ropa en tonos tierra y accesorios en oro.

Blueberry milk: azul cremoso suave que parece un neutral moderno; ideal con denim y blusas blancas.

Con estos diseños de uñas para pies te quedarás encantada.|(ESPECIAL/Pinterest)

Negro gel con glitter ligero: base negra con brillo discreto; perfecto para eventos nocturnos.

base negra con brillo discreto; perfecto para eventos nocturnos. Blanco minimalista pulido: uñas blancas clásicas con alto brillo; combina con casi todo, desde jeans hasta vestidos elegantes.

uñas blancas clásicas con alto brillo; combina con casi todo, desde jeans hasta vestidos elegantes. Matcha latte cremosa: verde salvia cremoso que se ve sofisticado; hermoso con outfits en lino natural.

verde salvia cremoso que se ve sofisticado; hermoso con outfits en lino natural. Ombre rosa y nude: transición suave de rosa a nude; ideal con vestidos veraniegos y gladiadoras.

transición suave de rosa a nude; ideal con vestidos veraniegos y gladiadoras. Rosa blush con destellos dorados: base rosa suave con brillos dorados; va con looks románticos.

base rosa suave con brillos dorados; va con looks románticos. Coral brillante: tono coral con acabado gel brillante; perfecto para trajes de baño y salidas de verano.

tono coral con acabado gel brillante; perfecto para trajes de baño y salidas de verano. Tonos berry degradados: pedicura en degradado de rosas, burgundy y blush; combina con sandalias de cuero y vestidos midi.

pedicura en degradado de rosas, burgundy y blush; combina con sandalias de cuero y vestidos midi. Floral delicado en big toe: diseño de flores pintadas a mano en el dedo gordo; ideal con vestidos florales.

Checa si alguno de estos diseños de pedicura te gustan.|(ESPECIAL/Pinterest)

Puntos de luz con mini gemas: base neutra con pequeñas gemas distribuidas; ideal para eventos especiales.

base neutra con pequeñas gemas distribuidas; ideal para eventos especiales. Frambuesa con acento dorado: tono frambuesa profundo y un toque metálico; combina con ropa en tonos joya.

tono frambuesa profundo y un toque metálico; combina con ropa en tonos joya. Negro con plata en big toe: base negra con detalle plateado en el dedo gordo; ideal para noches formales.

base negra con detalle plateado en el dedo gordo; ideal para noches formales. Francesa de color sorpresa: línea francesa en colores inesperados como azul o verde; perfecto con outfits modernos y audaces.

línea francesa en colores inesperados como azul o verde; perfecto con outfits modernos y audaces. Transparente con foil dorado: acabado clear con resplandor dorado foil; combina con sandalias gold.

acabado clear con resplandor dorado foil; combina con sandalias gold. Tonos tierra con acento brillante: esmalte en tonos café, beige y acento con glitter; ideal con outfits otoñales.

esmalte en tonos café, beige y acento con glitter; ideal con outfits otoñales. Azul marino con brillo sutil: pedicura azul noche con brillo suave; combina con jeans índigo y accesorios plata.

pedicura azul noche con brillo suave; combina con jeans índigo y accesorios plata. Plata espejo: acabado cromado plata; ideal con looks festivos y accesorios metálicos.

acabado cromado plata; ideal con looks festivos y accesorios metálicos. Rosa pastel satinado: suave rosa pastel con brillo satinado; combina con prendas pastel y sandalias blancas.

suave rosa pastel con brillo satinado; combina con prendas pastel y sandalias blancas. Beige chic con micro brillo: base beige con brillo muy fino; perfecto con conjuntos neutros minimalistas.

base beige con brillo muy fino; perfecto con conjuntos neutros minimalistas. Tropical ombre suave: transición cálida de amarillo a rosa; ideal para viajes de playa o pool parties.

transición cálida de amarillo a rosa; ideal para viajes de playa o pool parties. Chevron elegante: patrón chevron en tonos neutros; combina con outfits architectural chic.

patrón chevron en tonos neutros; combina con outfits architectural chic. Francesa nude con glitter: línea francesa sobre base nude con glitter fino; ideal para bodas.

línea francesa sobre base nude con glitter fino; ideal para bodas. Rosa con cristal en big toe: rosa suave con cristales en dedo gordo; ideal con sandalias de tiras y vestido.

rosa suave con cristales en dedo gordo; ideal con sandalias de tiras y vestido. Marble suave: efecto mármol blanco y gris sobre el big toe; combina con looks elegantes.

efecto mármol blanco y gris sobre el big toe; combina con looks elegantes. Negro satin con foil oro: pedicura negra satín con foil dorado en detalle; ideal con outfits nocturnos.

pedicura negra satín con foil dorado en detalle; ideal con outfits nocturnos. Pastel pistacho gel: tono pistacho suave con acabado gel; combina con vestidos blanco o crema.

tono pistacho suave con acabado gel; combina con vestidos blanco o crema. Cherry red con mini diamantes: rojo cereza con acentos de mini diamantes; ideal con tacones rojos.

Ejemplos de pedicura elegante con diseños.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cobre metalizado: tono cobrizo metalizado; combina con accesorios bronce y tonos tierra.

tono cobrizo metalizado; combina con accesorios bronce y tonos tierra. Blush con glitter dorado: rosa blush con chispa dorada; ideal con outfits románticos.

rosa blush con chispa dorada; ideal con outfits románticos. Vino profundo con brillo tenue: esmalte borgoña con brillo; va con looks de otoño/invierno.

esmalte borgoña con brillo; va con looks de otoño/invierno. Beige con acuarela suave: base beige con toques de color acuarela; perfecta con vestidos fluidos.

base beige con toques de color acuarela; perfecta con vestidos fluidos. Perla iridiscente: esmalte perla que cambia con la luz; combina con sandalias crístal.

esmalte perla que cambia con la luz; combina con sandalias crístal. Borde metalizado en nude: nude con borde fino metálico alrededor; combina con joyería dorada.

nude con borde fino metálico alrededor; combina con joyería dorada. Coral con micro glitter: coral suave con brillito fino; ideal con ropa de verano.

coral suave con brillito fino; ideal con ropa de verano. Piedras delicadas en tono claro: base clara con pequeñas piedras en big toe; ideal con vestidos elegantes.

Cómo cuidar los diseños de uñas de los pies si usas zapato o tacón

Si quieres lucir uñas decoradas en los pies, pero también quieres usar tenis, tacones o zapatos, Vogue recomienda usar calcetines suaves, no ducharse con agua caliente para evitar que la pedicura se despegue, secar bien los pies, y sobre todo, ten cuidado al poner y quitar el calzado, para evitar lesiones o romperlas.