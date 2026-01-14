Cinco ideas de maquillajes sutiles para utilizar en la oficina y que conquistan el invierno
Durante la temporada invernal, el maquillaje se convierte en un gran aliado para lucir profesional, fresca y elegante sin exagerar. Estos son los maquillajes que dominan esta temporada de frío.
Durante este frente frío trae consigo temperaturas bajas , piel más seca y una paleta de colores más sobria, por lo que después de una buena hidratación en el rostro el maquillaje de oficina debe enfocarse en la naturalidad, la hidratación y los tonos suaves.
Bajo estas condiciones climatológicas se puede apostar por unos looks discretos sin renunciar al estilo, sino encontrar el equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad. A continuación te dejamos los 5 mejores maquillajes que te aportarán luz al rostro y se adaptan al clima frío sin perder formalidad.
Maquillaje natural con piel luminosa:
Una base ligera o BB cream con acabado satinado es clave para unificar el tono del rostro sin recargarlo. Complementa con corrector solo en zonas necesarias, un toque de rubor rosado o durazno y cejas peinadas de forma natural. Este look aporta frescura y es perfecto para jornadas largas.
Ojos en tonos tierra suaves:
Los colores beige, café claro o taupes son ideales para el invierno. Aplícalos de forma difuminada para dar profundidad a la mirada sin que resulte dramática. Finaliza con una capa ligera de máscara de pestañas para mantener un efecto limpio y profesional.
Delineado discreto y elegante:
Un delineado delgado en café o negro, muy pegado a la línea de las pestañas, realza los ojos sin llamar demasiado la atención. Es una excelente opción para reuniones importantes o presentaciones, ya que aporta definición sin exceso.
Labios hidratados en tonos nude o rosa:
El frío suele resecar los labios, por lo que es fundamental mantenerlos bien hidratados. Opta por labiales cremosos o bálsamos con color en tonos nude, rosa suave o malva claro, que aportan un aspecto pulido y natural.
Toque invernal con iluminador sutil:
Un iluminador ligero en pómulos y puente de la nariz ayuda a devolver luminosidad al rostro durante los días grises. La clave está en usarlo con moderación para lograr un brillo delicado y elegante.
Estos cinco maquillajes sutiles demuestran que en la oficina es posible lucir arreglada y acorde a la temporada invernal sin caer en excesos, manteniendo siempre una imagen profesional y sofisticada.
