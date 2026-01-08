Cinco mascarillas caseras para hidratar el cabello y devolverle el brillo

Durante la época de frío es común querer llevar el cabello suelto, sin embargo, muchas veces tememos a mostrar una melena maltratada o con falta de brillo por el uso constante de herramientas de calor, decoloraciones, exposición al sol o simplemente falta de cuidados, por lo que aquí te recomendamos cinco mascarillas caseras para hidratar tus cabello sin salir de casa.

Cinco preparaciones fáciles que ayudan a nutrir y suavizar el cabello

Aguacate y aceite de oliva

Si tu problema es un cabello muy seco o maltratado, los aceites que son más recomendados para hacerle frente a este problema es el aceite de aguacate, ya que aporta grasas saludables y vitaminas A, D y E, mientras que el aceite de oliva actúa como emoliente.

Cómo usar: triturar medio aguacate maduro y mezclar con 1–2 cucharadas de aceite de oliva. Aplicar de medios a puntas, dejar actuar 20 minutos y enjuagar con agua tibia.

Yogur natural y miel

Sin duda alguna falta de brillo y frizz son un problema constante con el que batallamos muchos, por eso te recomendamos dos ingredientes que serán gran aliado para tu cabellera, el yogur natural y miel. El yogur ayuda a suavizar la fibra capilar, mientras que la miel retiene la humedad.

Cómo usar: combinar ½ taza de yogur natural con 1 cucharada de miel. Colocar sobre el cabello húmedo, dejar 15–20 minutos y retirar con abundante agua.

Plátano, miel y aceite de coco

La mezcla de plátano con aceite de coco te ayudará a evitar un cabello quebradizo. El plátano aporta potasio y humectación; el aceite de coco penetra la fibra capilar.

Cómo usar: procesar un plátano maduro con 1 cucharada de aceite de coco. Aplicar uniformemente, dejar 25 minutos y lavar como de costumbre.

Sábila (aloe vera) y gel de linaza

Esta mascarilla de sábila y gel de linaza es ideal para la resequedad y falta de elasticidad, debido a que el aloe calma y repara; mientras que la linaza crea una película hidratante ligera.

Cómo usar: mezclar 3 cucharadas de gel de aloe con 2 cucharadas de gel de linaza. Colocar en todo el cabello, dejar 20 minutos y enjuagar.

Huevo y aceite de almendras

Sufres de puntas abiertas y cabello apagado, te recomendamos sacarle provecho a la proteína del huevo para fortalecer las fibras capilares y el aceite correcto de almendras para aporta suavidad.

Cómo usar: batir 1 huevo con 1 cucharada de aceite de almendras. Aplicar de medios a puntas, dejar 15 minutos (no exceder para evitar resecar) y enjuagar con agua fría o tibia.