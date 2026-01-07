5 modelos de uñas acrílicas redondas que van con todo tipo de piel; se ven hermosas y sencillas

Las uñas acrílicas redondas son una elección segura cuando quieres resaltar tu manicura. Por eso, en esta selección de 5 modelos te presentamos opciones que lucen bien en todo tipo de piel, se ven hermosas y tienen procesos sencillos de realizar.

De acuerdo con el portal de moda Byrdie, el acrílico es uno de los materiales más populares para las uñas; sin embargo, la forma redonda no suele ser la más utilizada, ya que este material es ideal para alargarlas. Aun así, expertos señalan que este tipo de uña favorece especialmente a personas con manos pequeñas y dedos cortos. Las siguientes propuestas son diseños seguros que no fallarán .

Uno por uno, los modelos de uñas redondas que se ven hermosas

Uñas acrílicas redondas nude clásico con brillo sutil: base en tono nude o beige que complementa cualquier tono de piel, con una pequeña capa de glitter en la punta o centro; se hacen limando la uña redonda natural, aplicando acrílico nude y una capa fina de brillo encima. Quedan hermosas con jeans, blusas blancas o vestidos neutrales porque aportan elegancia sin opacar tu outfit.

Las uñas nude son confiables para todo tipo de ocasión.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas french redondeada modernizada: usa una base transparente o rosa claro con la punta blanca suave pero redondeada; se hace colocando acrílico transparente como base y luego acrílico blanco en la punta antes de limar la forma final redonda. Este look clásico combina con absolutamente todo (desde ropa formal hasta casual), y da una sensación pulida.

Uñas ombre rosa/claros: degradado suave con tonos rosa pálido hacia blancoso; aplica acrílico claro y mezcla pequeñas cantidades de rosa desde la cutícula hacia la punta antes de que seque para lograr el efecto ombré. Este diseño femenino luce increíble con vestidos coquette, camisetas básicas y accesorios dorados.

Uñas perladas o nacaradas: base perlada con un acabado tornasolado que llama la atención sin ser exagerado; se hace añadiendo polvo perlado al acrílico blanco o transparente y luego sellando con top coat. Va con looks elegantes, colores pastel u outfits monocromáticos porque da un toque sofisticado.

Las uñas redondeadas con acrílico van con todo tipo de piel.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas con dorado sutil en acentos: uñas redondas en nude con una línea dorada fina o un puntito metalizado en cada uña; después de aplicar el acrílico nude, usa un pincel delgado para la línea dorada antes de sellar con brillo. Combina perfecto con ropa negra, beige o cualquier jewel tone, agregando un punto de glam sin competir con tu ropa.

¿Cómo saber qué color de uñas te queda según tu tono de piel?

Si lo que buscas es elegir el tipo y color de uñas según tu tono de piel para lucir más elegante y sofisticada, Glamour recomienda responder una serie de preguntas clave para encontrar el ideal; entre ellas, identificar si tu tono de piel es frío o cálido, tomar en cuenta la ocasión y hacer una prueba antes de aplicarlas todas.

En ese sentido, las recomendaciones de los expertos varían según el tono de piel. Si tienes piel blanca con tono frío, los azules profundos, grises y rosas pálidos son los que mejor te favorecen. En cambio, si tu piel blanca es de tono cálido, los colores dorados, marrones, tonos cálidos y rojos serán la mejor opción. Para la piel apiñonada con tono frío, destacan los verdes, morados y azules oscuros; mientras que en la apiñonada con tono cálido funcionan mejor los colores terrosos, naranjas y rojos vibrantes. Finalmente, para la piel morena con tono frío, lo ideal es apostar por el gris perla, azul marino y plateado; y si es de tono cálido, los marrones, dorados y rojos oscuros.

Las uñas redondas tienden a favorecer cualquier tono de piel, ya que suavizan la forma de los dedos y estilizan las manos tanto en tonos claros como oscuros. Además, se adaptan a looks neutros o más audaces sin perder versatilidad.