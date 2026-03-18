5 claves imprescindibles para cuidar tu piel en las vacaciones de Semana Santa

El próximo 30 de marzo los mexicanos podrán disfrutar del inicio de las vacaciones de la Semana Santa 2026. Este periodo se extenderá hasta el viernes 10 de abril por lo que habrá varios días para descansar, hacer turismo religioso o simplemente buscar algún destino en donde relajarse.

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Como muchas personas eligen estas fechas para viajar y buscar el contacto con las playas mexicanas, que ya tendrán las temperaturas de la primavera, los cuidados para con la piel deben duplicarse.

¿Cómo daña la piel el sol?

En primavera y en verano, principalmente, la radiación ultravioleta (UV) daña la piel principalmente a través de dos mecanismos: el daño directo al ADN celular y la generación de radicales libres, según resume la Inteligencia Artificial (IA) de diferentes bases de datos médicas.

@drdaniellopezrosetti ☀️Tomar #sol no es solo una decisión, es una responsabilidad. No se trata de prohibir, se trata de saber cuándo. Hay un horario que la piel no perdona y una señal simple que el cuerpo da si aprendemos a mirarla. En este video te comparto tips importates! Cuidar la piel hoy es prevenir problemas mañana. Tomar sol, sí. Pero con conciencia. ♬ sonido original - Dr. Daniel López Rosetti

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que la exposición excesiva a las radiaciones ultravioleta (UV) de la luz solar puede causar cáncer de piel. Además, remarca que “la mayoría de los cánceres de piel y de las afecciones oculares asociadas a las radiaciones UV se pueden prevenir reduciendo la exposición a estas”.

Tips para cuidar la piel en Semana Santa

Teniendo en cuenta lo señalado, quienes estén programando un viaje para las próximas vacaciones de Semana Santa, sea cual sea su destino, deberán tomar precauciones para cuidar su piel. Ante esto, viene bien tener en cuenta algunas claves que resulta imprescindibles para que el sol no dañe nuestra piel y que el receso y merecido descanso no nos traiga dolores de cabeza:

