3 delineados gráficos para levantar el párpado caído al instante

Los delineados gráficos vuelven a estar en tendencia y son una de las mejores técnicas para expresar seguridad y personalidad. Si tú tienes el párpado caído, también puedes usarlos a tu favor para que levanten visualmente tus facciones.

Este tipo de párpados se caracterizan por un exceso de piel que desciende desde el hueso de la ceja y cubre parcial o totalmente el párpado móvil. El pliegue que se crea puede hacer que la mirada luzca triste o cansada, por lo que se debe corregir para dar un efecto lifting.

A diferencia del delineado tradicional que se pierde o se corta con el plieque, el delineado gráfico aprovecha el espacio disponible por encima del encapotamiento, hoy te decimos cómo conseguir los mejores looks que funcionarán sin importar la forma de tus ojos.

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Los 3 delineados gráficos para párpado caído

Delineado de "ala de murciélago" o bat-wing

Esta es la solución definitica para quienes aman el cat-eye, pero sienten que la línea se quiebra al abrir el ojo.

La técnica de este delineado consiste en dibujar el ala con el ojo abierto, cruzando el pliegue. Al cerrar el ojo, verás un pequeño escalón o hendidura en el trazo, pero al abirlo, la línea lucirá perfectamente recta yu ascendente, lo que elevará la esquina exterior al instante.

Delineado gráfico bat wing para levantar el párpado caído|Pinterest

Delineado flotante o floating liner

Esta técnica es ideal para maximizar el espacio cuando el párpado móvil es casi invisible. Puedes realizarlo en diferentes colores y formas, según tu estilo.

Para conseguirlo, en lugar de delinear la línea de las pestañas, deberás trazar una línea delgada justo por encima del pliegue natural.

Delineado flotante en color azul para párpados caídos|Pinterest

Esto te ayudaá a definir una nueva cuenca y dar la apariencia de un párpado más amplio y despejado, separando visualmente el ojo de la ceja.

Foxy eye con V-Interna

Diseño de delineado gráfico foxy eye con V interna|Pinterest

Este estilo se enfoca en estirar el ojo de forma horizontal y vertical simultáneamente. La técnica se combina con un delineado exterior muy fino y recto con una punta pronunciada en el lagrimal.

