‘Cloudy French’ el diseño de uñas francés que es super elegante

En el mundo de la manicura constantemente salen nuevos estilos con los que podemos embellecer las manos, y uno de ellos se trata del ‘cloudy french’; se destaca por ser un diseño de uñas similar al francés, pero con un ligero cambio en su aspecto.

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Para que lo puedas usar y lucir super elegante, te vamos a explicar en qué consiste para que lo pidas en tu siguiente visita al salón de uñas; te enamorarás del estilo.

¿Cómo es el ‘cloudy french’?

Como lo mencionamos al inicio, el ‘cloudy french’ se trata de un diseño de uñas similar al francés, pero con una esencia única. Se destaca que, al aplicar el color blanco en la punta, no se usa una tonalidad saturada; emplea un blanco lechoso traslúcido, el cual se encarga de aportar un aspecto más natural y sofisticado.

Mientras que en el resto de la uña se coloca un rosa muy suave, preferentemente un tono que sea idéntico a tu color de uña natural, creando un look super elegante. Ya sea que se aplique una delgada línea similar al micro-french, o se aplique el estilo clásico de una línea más gruesa.

En la actualidad, ya es posible encontrar diversas variantes de ese diseño, desde algunos que crean un ligero marmoleado en la punta, o en los que agregan una capa delgada de blanco traslúcido casi transparente, aportando ese efecto lechoso en tu manicura.

¿Qué es el glow french?

El ‘cloudy french’ suele confundirse con el ‘glow french’, pero debemos entender que ambas opciones son diferentes variantes del clásico francés que conocemos. No olvidemos que la primera opción se destaca por aportar un estilo más sutil y natural, por lo que se buscará que no tenga un brillo excesivo, mientras que en la segunda alternativa se aplicará un ‘top coat’ para darle un brillo más intenso; en algunos casos se aplica algún efecto cromado.

Ahora que ya entendimos las diferencias, podremos usar el diseño de uñas que mejor se adapte a nosotros, para que así podamos lucir una manicura super elegante en nuestra siguiente visita al salón de uñas.