Colesterol malo (LDL): Qué pasa si no alcanzas los valores recomendados por los médicos

El corazón es el motor del cuerpo humano y su salud determina la salud de todo nuestro organismo. Por lo tanto, cuidarlo es una obligación y es la alimentación y la actividad física las mejores herramientas que tenemos para ese fin.

Cuando llevamos adelante una vida con hábitos poco saludables, el cuerpo comienza a darnos señales de que algo no va bien. Es mejor no ignorarlas y ponernos manos a la obra para corregir ese rumbo si pretendemos evitar enfermedades que puedan llevarnos a la muerte.

¿Qué es el colesterol malo?

En este marco, uno de los temas relacionados con el corazón y que se debe de tomar muy en serio son los niveles de colesterol. Se trata de una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo, sintetiza el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (Estados Unidos).

#Colesterol #FarmaceuticoFernandez #farmacia #farmaceutico ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez @farmaceuticofernandez 🧠 Hoy te voy a explicar de forma muy sencilla por qué se habla de colesterol “bueno” y colesterol “malo”. Ojo, es una simplificación, porque en realidad el tema es mucho más complejo… pero así se entiende rápido 👇 👉 LDL (el “malo”): lleva colesterol del hígado a los tejidos. Si hay demasiado, se acumula en las arterias y puede dar problemas cardiovasculares 🚧❤️. 👉 HDL (el “bueno”): recoge el exceso de colesterol y lo lleva de vuelta al hígado para eliminarlo. Es como el camión de la basura 🧹. El colesterol en sí no es malo, lo necesitamos. El problema es el desequilibrio entre LDL y HDL. Por eso lo importante es mantener hábitos saludables: comer bien 🥦, hacer ejercicio 🏃‍♂️ y no fumar 🚭. #Salud

Sus especialistas señalan que existe el colesterol bueno (HDL) y el colesterol malo (LDL). En el caso del segundo, en el que nos enfocamos en esta oportunidad, la entidad precisa que LDL son siglas en inglés que significan lipoproteínas de baja densidad y cuando existe un nivel alto de este lleva a una acumulación de colesterol en las arterias, algo que afecta al funcionamiento de nuestro corazón.

Riesgos de no controlar el colesterol LDL

Desde el Instituto Mayo Clinic advierten que con el colesterol alto, las grasas y otras sustancias pueden acumularse en las arterias, estrechándolas u obstruyéndolas. Esto dificulta que fluya suficiente sangre a través de las arterias y, en ocasiones, un trozo de esa placa puede desprenderse y formar un coágulo de sangre que, a su vez, puede ocasionar un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

Por otro lado, sus expertos señalan que el colesterol alto puede derivar en otras enfermedades o complicaciones. Ante esto, la Asociación Americana del Corazón recomienda que a los niños se les realice una prueba de colesterol alto una vez entre los 9 y los 11 años de edad. Luego, aconseja realizarlo a personas de entre 17 y 21 años de edad y, a partir de entonces, muchos adultos deberían comprobar su nivel de colesterol cada 4 o 6 años.

Si nos centramos en los factores que pueden llevar a tener colesterol malo alto y aquellos que ayudan a evitarlo, los médicos coinciden en señalar como principales a la falta de ejercicio, una mala alimentación y al estrés.