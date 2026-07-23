MasterChef 24/7: ¿Madera o plástico? ¡Elige el MEJOR material para la tabla de picar de tu cocina!

Las tablas de picar se convirtieron en un instrumento clave para los cocineros de MasterChef 24/7 : ya sea para cortar proteínas, para picar las verduras de la ensalada o para hacer salsas con jitomate y cebolla, estas herramientas no pueden faltar a la hora de la comida... ¿pero cuál material es el mejor y más higiénico, la madera o el plástico?

¿Cuáles materiales se recomiendan para las tablas de picar en la cocina?

Recuerda que al momento de elegir una tabla de picar debes tomar en cuenta dos factores súper importantes: la seguridad alimentaria (higiene y que no permita la reproducción de bacterias) y el cuidado del filo de tus cuchillos.

El Chef Diego Niño ya fue claro en una de sus clases con el tema de los limones : la comida no debe dejarse en la mesa o estación de trabajo directamente por ningún motivo y, en lugar de ello, recomendó usar tablas de picar o incluso platos para evitar contaminaciones, suciedad y desorden.

Si bien ningún material de tabla de picar es 100% perfecto para todos los escenarios, hay TRES opciones que resaltan sobre las demás, ¡todo depende de qué busques en tu cocina!

MADERA DE GRADO ALIMENTICIO (MAPLE, NOGAL Y TECA)

Las maderas duras de poro cerrado absorben la humedad y atrapan las bacterias en sus capas internas, donde no pueden multiplicarse y terminan muriendo al secarse la tabla. Sus ventajas son:

Cuida tus cuchillos. Es un material blando pero resistente que no mella el filo.

Es un material blando pero resistente que no mella el filo. Gran durabilidad. Si se le da mantenimiento, una tabla de madera dura puede durar décadas.

Sin embargo, las tablas de madera (de teca, lo más recomendado) no son tan perfectas debido a las siguientes DESVENTAJAS:

No son aptas para lavavajillas; requieren lavado a mano, secado inmediato y aplicar aceite mineral grado alimenticio periódicamente a tu tabla para evitar que se agriete.

2. PLÁSTICO DE ALTA SANIDAD (POLIETILENO)

Las tablas de polietileno son las favoritas de las cocinas comerciales por su practicidad, normativa sanitaria y el cuidado que le da al filo de los cuchillos. Sus ventajas son:

Higiene controlada. Son aptas para lavavajillas y resisten la desinfección con productos clorados o altas temperaturas.

Son aptas para lavavajillas y resisten la desinfección con productos clorados o altas temperaturas. Prevención de contaminación cruzada. Vienen en un código de colores muy útil (verde para frutas/verduras, rojo para carnes crudas, azul para pescados, etc.).

Vienen en un código de colores muy útil (verde para frutas/verduras, rojo para carnes crudas, azul para pescados, etc.). ¡Ideales! Son económicas y suaves con el filo.

En cuanto a las DESVENTAJAS, el desgaste es el peor enemigo de las tablas de plástico: con el uso, los cortes del cuchillo crean surcos profundos en la superficie donde se acumulan bacterias y microplásticos. Deben reemplazarse en cuanto la superficie quede muy rayada o rugosa.

3. CAUCHO SINTÉTICO O GOMA PROFESIONAL

La textura suave del caucho o la goma en tu tabla de picar absorberá el impacto de la hoja sin desgastar el filo; algunas de sus ventajas más llamativas que las convierten en las favoritas de los chefs profesionales son:

Altamente higiénico. No absorbe agua, no se mancha fácilmente y no retiene olores.

No absorbe agua, no se mancha fácilmente y no retiene olores. Sin surcos profundos. La superficie de goma "se sella" levemente tras la presión del corte, evitando la proliferación bacteriana.

En cuanto a las desventajas, las tablas de caucho o goma profesional son mucho más caras y son considerablemente más pesadas que las de plástico... ¡para pensarse!

Como ves, hay materiales de sobra para que elijas la tabla de picar perfecta sin sacrificar el filo de tus cuchillos o la higiene... ¡manos a la obra para tener un equipo digno de una cocina al estilo MasterChef 24/7 !

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?