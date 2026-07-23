Día del Abuelo 2026: 5 libros para regalar y emocionarlos el próximo 28 de agosto

Los abuelos son una pieza clave en la vida de las personas, en especial de los niños y es que son los encargados de acompañar y cuidar a sus nietos, de aconsejarlos y de transmitirles toda la sabiduría y valores. Por eso, para agasajarlos el próximo 28 de agosto en su día, es que vamos a compartirte cinco ideas de libros para regalar y hacerlos emocionar.

Noticias Zacatecas del 6 de julio 2026

Tal como hacíamos referencia, los abuelos juegan un papel importante en la vida de las personas, y es que contribuyen al cuidado y crianza de los nietos a través de sus consejos y sabidurías. Además, en nuestro país se celebra todos los años el Día del Abuelo y que es una forma de agasajarlos, ya sea con compañía o con unos regalos que les encantará.

Cuál es uno de los mejores regalos para hacerle a tu abuelo

Desde el año 1983 que en México se celebra el Día del Abuelo y el próximo 28 de agosto es el día en el que tendremos que compartir un momento agradable con ellos, mimarlos y darles también un regalo. Para fortalecer ese vínculo, lo que puedes hacer es regalarle un bonito libro, y en este caso, te dejaremos cinco títulos para que los sorprendas y tengas en cuenta.

5 libros para regalarle a tu abuelo por su día

Querida abuela: entre tú y yo : es perfecto para todas las edades porque ha sido pensado para que lo compartan abuela y nieta. Está llena de espacios en blanco para que ella los conteste como quiera.

: es perfecto para todas las edades porque ha sido pensado para que lo compartan abuela y nieta. Está llena de espacios en blanco para que ella los conteste como quiera. Elmer y el abuelo Eldo: es para niños de 3 a 6 años y este libro de David McKee habla sobre el famoso elefante de colores Elmer y que ha decidido visitar a su abuelo Eldo con quien compartió experiencias.