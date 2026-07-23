Día del Abuelo 2026: 5 libros para regalar y emocionarlos el próximo 28 de agosto
Es una manera de demostrarles el cariño que les tienes con estas opciones.
Los abuelos son una pieza clave en la vida de las personas, en especial de los niños y es que son los encargados de acompañar y cuidar a sus nietos, de aconsejarlos y de transmitirles toda la sabiduría y valores. Por eso, para agasajarlos el próximo 28 de agosto en su día, es que vamos a compartirte cinco ideas de libros para regalar y hacerlos emocionar.
Noticias Zacatecas del 6 de julio 2026
Tal como hacíamos referencia, los abuelos juegan un papel importante en la vida de las personas, y es que contribuyen al cuidado y crianza de los nietos a través de sus consejos y sabidurías. Además, en nuestro país se celebra todos los años el Día del Abuelo y que es una forma de agasajarlos, ya sea con compañía o con unos regalos que les encantará.
Cuál es uno de los mejores regalos para hacerle a tu abuelo
Desde el año 1983 que en México se celebra el Día del Abuelo y el próximo 28 de agosto es el día en el que tendremos que compartir un momento agradable con ellos, mimarlos y darles también un regalo. Para fortalecer ese vínculo, lo que puedes hacer es regalarle un bonito libro, y en este caso, te dejaremos cinco títulos para que los sorprendas y tengas en cuenta.
5 libros para regalarle a tu abuelo por su día
- Querida abuela: entre tú y yo: es perfecto para todas las edades porque ha sido pensado para que lo compartan abuela y nieta. Está llena de espacios en blanco para que ella los conteste como quiera.
- Elmer y el abuelo Eldo: es para niños de 3 a 6 años y este libro de David McKee habla sobre el famoso elefante de colores Elmer y que ha decidido visitar a su abuelo Eldo con quien compartió experiencias.
- Cosas que me gustan de mis abuelos: es un libro para niños de 3 a 6 años y destaca los varios papeles que puede tener un abuelo quien se encarga de dar amor, apoyo, guía, seguridad y ánimo al niño
- ¡Como te quiero abuelo!: su autora es Carmina del Río y está destinado a niños de 3 a 9 años y los textos están escritos en verso y es una manera emotiva de agradecer lo que los abuelos hacen por los nietos
- El jardín del abuelo: es un libro dirigido a niños de 6 a 9 años y que se encarga de explorar las formas de comunicación que vencen al envejecimiento y el olvido